【歐洲疫情第二波】疫情最勁國家 相當於本港日增1500確診

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歐洲多國放鬆封鎖措施後，多國新冠病毒疫情顯著反彈，疫情最嚴重的西班牙，最新單日新增逾萬確診。西班牙人口為香港逾6倍，按雙方人口比例作調整，即相當於本港日增約1500宗確診，增長速度十分驚人。
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另外，近期法國疫情亦顯著惡化，當地周四（10日）單日新增確診個案9,843宗，比前一日再多900宗，近日當地單日新增確診已多次超越年初高峰期，3月31日創下的7578宗紀錄。
|歐洲疫情
|國家或地區
|*單日新增確診(宗)
|**相當於本港每日增長(宗)
|***累計確診
|人口
|西班牙
|9531
|1524
|55.4萬
|4690萬
|英國
|2679
|301
|35.8萬
|6670萬
|法國
|8321
|931
|35.4萬
|6700萬
|意大利
|1466
|182
|28.3萬
|6040萬
|德國
|1494
|135
|25.8萬
|8300萬
|香港
|8
|-
|4914
|750萬
|*取8/9至10/9三日平均數
**按與香港人口差距比例作調整
***截至本港時間11日（周五）下午5時數字
|資料來源：worldometers
責任編輯：林建忠