▲ 【歐洲疫情第二波】疫情最勁國家 相當於本港日增1500確診

歐洲多國放鬆封鎖措施後，多國新冠病毒疫情顯著反彈，疫情最嚴重的西班牙，最新單日新增逾萬確診。西班牙人口為香港逾6倍，按雙方人口比例作調整，即相當於本港日增約1500宗確診，增長速度十分驚人。

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另外，近期法國疫情亦顯著惡化，當地周四（10日）單日新增確診個案9,843宗，比前一日再多900宗，近日當地單日新增確診已多次超越年初高峰期，3月31日創下的7578宗紀錄。

歐洲疫情 國家或地區 *單日新增確診(宗) **相當於本港每日增長(宗) ***累計確診 人口 西班牙 9531 1524 55.4萬 4690萬 英國 2679 301 35.8萬 6670萬 法國 8321 931 35.4萬 6700萬 意大利 1466 182 28.3萬 6040萬 德國 1494 135 25.8萬 8300萬 香港 8 - 4914 750萬 *取8/9至10/9三日平均數

**按與香港人口差距比例作調整

***截至本港時間11日（周五）下午5時數字 資料來源：worldometers

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責任編輯：林建忠