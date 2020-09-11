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【歐洲疫情第二波】疫情最勁國家 相當於本港日增1500確診

環球社會熱點 17:27 2020/09/11

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【歐洲疫情第二波】疫情最勁國家 相當於本港日增1500確診

歐洲多國放鬆封鎖措施後，多國新冠病毒疫情顯著反彈，疫情最嚴重的西班牙，最新單日新增逾萬確診。西班牙人口為香港逾6倍，按雙方人口比例作調整，即相當於本港日增約1500宗確診，增長速度十分驚人。

【歐洲第二波疫情】英國大曼徹斯特55間學校中招 部份僅小部份停課

【歐洲第二波疫情】西班牙確診連連破頂 疫情為何冠絕西歐？

另外，近期法國疫情亦顯著惡化，當地周四（10日）單日新增確診個案9,843宗，比前一日再多900宗，近日當地單日新增確診已多次超越年初高峰期，3月31日創下的7578宗紀錄。

歐洲疫情
國家或地區 *單日新增確診(宗) **相當於本港每日增長(宗) ***累計確診 人口
西班牙 9531 1524 55.4萬 4690萬
英國 2679 301 35.8萬 6670萬
法國 8321 931 35.4萬 6700萬
意大利 1466 182 28.3萬 6040萬
德國 1494 135 25.8萬 8300萬
香港 8 - 4914 750萬
*取8/9至10/9三日平均數
**按與香港人口差距比例作調整
***截至本港時間11日（周五）下午5時數字
資料來源：worldometers

【歐洲第二波疫情】法國單日新增確診近萬 創歷史新高

【歐洲第二波疫情】西班牙確診創新高 53學校爆疫

責任編輯：林建忠

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