【歐洲疫情第二波】法國防疫新措施生效 相當於本港日增千宗確診

▲ 【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。法國新增確診過萬宗，相當於本港每日逾千宗。法國多地收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，周一（28日）生效，以應對法國疫情反彈。

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法國疫情顯著惡化，截至本港時間28日下午，當地單日新增確診超過1.1萬宗，相當於本港每日增長660宗，增長幅度相當驚人。

據英國政府數據，英國周日單日新增確診個案為5,693宗。英國疫情反彈，部份或因檢測數量比第一波疫情爆發時高，以及大學爆疫。

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疫情數據表 國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口 西班牙 4,122 659 68.2萬 4690萬 法國 11,123 1,245 46.8萬 6700萬 英國 5,693 640 40.4萬 6670萬 意大利 1,766 219 30.1萬 6040萬 德國 1,313 118 27.7萬 8300萬 香港 10 - 750萬 *截至本港時間28日（周一）下午６時數字

#按與香港人口差距比例作調整 資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：林建忠