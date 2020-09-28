【歐洲疫情第二波】法國防疫新措施生效 相當於本港日增千宗確診

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歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。法國新增確診過萬宗，相當於本港每日逾千宗。法國多地收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，周一（28日）生效，以應對法國疫情反彈。
法國增1.6萬人確診 8日內4創新高【下一頁】
法國疫情顯著惡化，截至本港時間28日下午，當地單日新增確診超過1.1萬宗，相當於本港每日增長660宗，增長幅度相當驚人。
據英國政府數據，英國周日單日新增確診個案為5,693宗。英國疫情反彈，部份或因檢測數量比第一波疫情爆發時高，以及大學爆疫。
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|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|4,122
|659
|68.2萬
|4690萬
|法國
|11,123
|1,245
|46.8萬
|6700萬
|英國
|5,693
|640
|40.4萬
|6670萬
|意大利
|1,766
|219
|30.1萬
|6040萬
|德國
|1,313
|118
|27.7萬
|8300萬
|香港
|10
|-
|750萬
|*截至本港時間28日（周一）下午６時數字
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：林建忠