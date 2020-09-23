【歐洲疫情第二波】法國疫情嚴峻 相當於本港日增千宗確診

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歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。法國新增確診過萬宗，相當於本港每日逾千宗。多間法國媒體報道，法國巴黎有意收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，以應對法國疫情反彈。
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法國疫情顯著惡化，截至本港時間23日（周三）下午，當地單日新增確診過萬宗，相當於本港每日增長1.1千宗，增長幅度相當驚人。
據英國政府數據，英國周二單日新增確診個案為4926宗，已回復4月高峰期水平，周二單日確診當於本港每日增長約553宗確診。
|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診（宗）
|相當於本港每日增長#（宗）
|*累計確診（宗）
|人口
|西班牙
|10,799
|1,726
|68.2萬
|4690萬
|法國
|10,008
|1,120
|46.8萬
|6700萬
|英國
|4,926
|553
|40.4萬
|6670萬
|意大利
|1,392
|172
|30.1萬
|6040萬
|德國
|1,625
|187
|27.7萬
|8300萬
|香港
|3
|-
|750萬
|*截至本港時間23日（周三）下午5時數字
#按與香港人口差距比例作調整
|資料來源：各政府與相關機構資料庫
責任編輯：林建忠