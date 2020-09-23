【歐洲疫情第二波】法國疫情嚴峻 相當於本港日增千宗確診

▲ 【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。法國新增確診過萬宗，相當於本港每日逾千宗。多間法國媒體報道，法國巴黎有意收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，以應對法國疫情反彈。

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法國疫情顯著惡化，截至本港時間23日（周三）下午，當地單日新增確診過萬宗，相當於本港每日增長1.1千宗，增長幅度相當驚人。

據英國政府數據，英國周二單日新增確診個案為4926宗，已回復4月高峰期水平，周二單日確診當於本港每日增長約553宗確診。

疫情數據表 國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口 西班牙 10,799 1,726 68.2萬 4690萬 法國 10,008 1,120 46.8萬 6700萬 英國 4,926 553 40.4萬 6670萬 意大利 1,392 172 30.1萬 6040萬 德國 1,625 187 27.7萬 8300萬 香港 3 - 750萬 *截至本港時間23日（周三）下午5時數字

#按與香港人口差距比例作調整 資料來源：各政府與相關機構資料庫

責任編輯：林建忠