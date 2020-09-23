  • 30°C
香港時間 : 2020923日 (三) 17:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情第二波】法國疫情嚴峻 相當於本港日增千宗確診

環球社會熱點 17:00 2020/09/23

分享：

【歐洲疫情第二波】英國法國疫情嚴峻 單日新增確診增長遠多於香港

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈。其中，法國、英國疫情成為焦點。法國新增確診過萬宗，相當於本港每日逾千宗。多間法國媒體報道，法國巴黎有意收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，以應對法國疫情反彈。

英國食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」 【下一頁】

英國政府指如不加強限制 10月中日增5萬確診 【下一頁】

法國疫情顯著惡化，截至本港時間23日（周三）下午，當地單日新增確診過萬宗，相當於本港每日增長1.1千宗，增長幅度相當驚人。

據英國政府數據，英國周二單日新增確診個案為4926宗，已回復4月高峰期水平，周二單日確診當於本港每日增長約553宗確診。

疫情數據表
國家或地區 *單日新增確診（宗） 相當於本港每日增長#（宗） *累計確診（宗） 人口
西班牙 10,799 1,726 68.2萬 4690萬
法國 10,008 1,120 46.8萬 6700萬
英國 4,926 553 40.4萬 6670萬
意大利 1,392 172 30.1萬 6040萬
德國 1,625 187 27.7萬 8300萬
香港 3 -   750萬
*截至本港時間23日（周三）下午5時數字
#按與香港人口差距比例作調整
資料來源：各政府與相關機構資料庫

責任編輯：林建忠

相關文章

【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯
2020/09/22
【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯
【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論
2020/09/22
【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論
【新冠疫苗】156國參與公平分配計劃 3%人優先接種
2020/09/22
【新冠疫苗】156國參與公平分配計劃 3%人優先接種
【英國疫情】食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」
2020/09/22
【英國疫情】食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」
【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬
2020/09/22
【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬
疫情 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 德國 法國 意大利 歐洲 英國 西班牙

上一篇文章

美國智庫公開衞星影像 料北韓下月閱兵或展示洲際導彈

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間17:00）
【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招
【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【美國大選】特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率
【美國大選】特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑