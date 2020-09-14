▲ 【歐洲疫情第二波】多國疫情大爆發 相當於本港日增千計確診

歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈，歐洲疫情最嚴重的西班牙，單日新增確診動輒逾萬。西班牙人口為香港逾6倍，按雙方人口比例作調整，即相當於本港日增約1500宗確診，增長速度十分驚人。

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近期法國疫情亦顯著惡化，當地周六（10日）單日新增確診個案1.0561萬宗，亦破萬關，近日當地單日新增確診已多次超越年初高峰期，3月31日創下的7578宗紀錄。

另外，人口與香港較接近的以色列，疫情大爆發，過去3日平均單日新增確診達逾3000宗，較本港的10多宗嚴重數百倍，當地總確診人數15.7萬，漸追近人口10倍的德國。

疫情數據表 國家或地區 *單日新增確診(宗) **相當於本港每日增長(宗) ***累計確診(宗) 人口 西班牙 #10604 1696 56.6萬 4690萬 法國 9050 1013 40.3萬 6700萬 英國 3455 388 37萬 6670萬 意大利 1524 189 28.8萬 6040萬 德國 1196 108 26.2萬 8300萬 以色列 3059 2578 15.7萬 890萬 香港 15 - 4958 750萬 *取11/9至13/9三日平均數

#西班牙最新數據只到11/9，故取9/9至11/9三日平均數

**按與香港人口差距比例作調整

***截至本港時間14日（周一）下午5時數字 資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：林建忠