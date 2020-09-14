【歐洲疫情第二波】多國疫情大爆發 相當於本港日增千計確診

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【新冠肺炎】全球防疫組織：國家領袖集體無能 釀大流行
歐洲多國放鬆封鎖措施後，新冠病毒疫情顯著反彈，歐洲疫情最嚴重的西班牙，單日新增確診動輒逾萬。西班牙人口為香港逾6倍，按雙方人口比例作調整，即相當於本港日增約1500宗確診，增長速度十分驚人。
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近期法國疫情亦顯著惡化，當地周六（10日）單日新增確診個案1.0561萬宗，亦破萬關，近日當地單日新增確診已多次超越年初高峰期，3月31日創下的7578宗紀錄。
另外，人口與香港較接近的以色列，疫情大爆發，過去3日平均單日新增確診達逾3000宗，較本港的10多宗嚴重數百倍，當地總確診人數15.7萬，漸追近人口10倍的德國。
|疫情數據表
|國家或地區
|*單日新增確診(宗)
|**相當於本港每日增長(宗)
|***累計確診(宗)
|人口
|西班牙
|#10604
|1696
|56.6萬
|4690萬
|法國
|9050
|1013
|40.3萬
|6700萬
|英國
|3455
|388
|37萬
|6670萬
|意大利
|1524
|189
|28.8萬
|6040萬
|德國
|1196
|108
|26.2萬
|8300萬
|以色列
|3059
|2578
|15.7萬
|890萬
|香港
|15
|-
|4958
|750萬
|*取11/9至13/9三日平均數
#西班牙最新數據只到11/9，故取9/9至11/9三日平均數
**按與香港人口差距比例作調整
***截至本港時間14日（周一）下午5時數字
|資料來源：各政府與相關機構資料庫
責任編輯：林建忠