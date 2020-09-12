  • 31°C
香港時間 : 2020912日 (六) 11:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（上）

理財智慧 11:30 2020/09/12

分享：

當出來工作了一段長時間，人屆不惑之年、收入穩定的時候，自然會為着退休開始謀求合適的投資及保險計劃。讀者Mandy正正到了需要為退休打算的時候，她雖有固定伴侶，但未有結婚打算，故對於將來的老年生活開始認真規劃。

清楚資金用途

從Mandy的現有財富組合中可見，她是個不希望承擔過高風險的投資者，而這樣高的現金水平主要原因是將自住物業加按套現了500萬。Alvin認為，如何有效管理財富組合的第一點便是需要清楚資金用途，假如沒有需要而借貸，反而會增加支出而未必能夠提升收入，下列六點值得參考：

不要輕易借貸

（一）將加按得到資金的一半都存在按揭掛鈎儲蓄存款，獲取與借貸按揭利息一樣的收益。雖然利息較一般存款利率高，但既然利息收益和支出一樣，就毋須再借錢，而且按揭掛鈎儲蓄存款的金額是限制在借貸額的一半，代表有一半的存款是利息照付而沒有多少收益的，所以沒有用處的話就不必借錢了。

買樓收租不切實際

（二）Alvin多次提出買樓收租作為退休入息是不切實際的，由於租金收益只有大約2%，而且交易成本卻不輕，加上有很多不同風險，所以投資物業目標必然是博樓價大升。至於投資海外物業，雖然入場費豐儉由人，但所面對的風險又進一步增加，例如需要面對滙率風險、物業管理和稅務問題等。隔山買牛，需要慎防不能預計的風險，得不償失。

比較強積金服務範圍

（三）Mandy同時擁有「可扣稅自願性供款」（TVC）帳戶和特別自願性供款（SVC）帳戶，現時每月份別供款6,000元到SVC帳戶及4,000元到在另一機構開設的TVC帳戶。惟每年針對TVC供款的稅務寬減上限為6萬元，所以Mandy還有未用完的稅務寬減限額，她選擇不盡用的原因是打算再多投資一間強積金受託人計劃。

Mandy已經擁有3個強積金戶口，因此Alvin建議她不要再增加。因為即使管理費不會增加，亦會花費不少管理時間和精神，始終適當管理策略比追求最佳表現的基金更為重要。

下一頁

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

最新專欄文章 更多

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（下）
今日
【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（下）
【你財策劃師】會計師單親媽媽 千萬資產退休怎策劃？
2020/08/29
【你財策劃師】會計師單親媽媽 千萬資產退休怎策劃？
【你財策劃師】單親媽媽擁千萬資產 擬買樓贈兒應如何抉擇？
2020/08/29
【你財策劃師】單親媽媽擁千萬資產 擬買樓贈兒應如何抉擇？
【你財策劃師】60歲夫婦籌謀退休 四大退休考量增現金流
2020/08/01
【你財策劃師】60歲夫婦籌謀退休 四大退休考量增現金流
【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋　仍可安享晚年？（下）
2020/06/28
【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋　仍可安享晚年？（下）
退休 物業管理 樓價 海外物業 基金 稅務 物業 強積金 借貸 儲蓄

上一篇文章

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（下）

下一篇文章

疫情無阻慶祝萬聖節 日本遊樂場打造一人「廁格」鬼屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【新股IPO】樂享互動6988獲官媒力撐孖展熱爆 被喻「微信概念股」你抽唔抽？
【新股IPO】樂享互動6988獲官媒力撐孖展熱爆 被喻「微信概念股」你抽唔抽？
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業