【美國大選】微軟報告：中俄伊黑客涉試圖干預選舉

▲ 微軟（Microsoft）昨（10日）發表調查報告，警告今年年底進行的美國總統大選，已收到來自中國、俄羅斯及伊朗三國的國家級黑客攻擊威脅，入侵特朗普及拜登陣營的顧問公司和倡議團體等系統，試圖竊取情報。

美國大選將近，唯微軟（Microsoft）昨（10日）發表調查報告，警告今年年底進行的美國總統大選，已收到來自中國、俄羅斯及伊朗三國的國家級黑客攻擊威脅，入侵特朗普及拜登陣營的顧問公司和倡議團體等系統，試圖竊取情報。

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微軟客戶安全暨信賴部門企業副總裁Tom Burt表示，該企過去數周成功偵測並阻止黑客行動。微軟調查報告強調，無論是特朗普及拜登陣營，都已成為中國、俄羅斯以及伊朗黑客網軍鎖定的目標。

其中俄羅斯攻擊的規模和範圍最大，微軟點名由俄羅斯軍方情報機構指揮的黑客團體「Strontium」，指該團隊的鎖定對象主要是共和黨與民主黨陣營的競選顧問公司、倡議團體、學術研究機構或基金會等，以及美國地方州政府有關的單位。微軟警告，從2016年的選舉以來，黑客入侵的類似案例就沒有消退的跡象，甚至比過往更隱密及難以追查。

同時，報告強調了中國的黑客團體、代號「Zirconium」的攻擊記錄。微軟指，中國黑客鎖定的主要目標，是與競選直接相關，或是和特定政治人物關係密切的對象，如負責競選事務的幹部、學者智囊團等。消息指，從今年3月到9月，Zirconium已至少逾千宗攻擊行動。

今年5及6月期間，伊朗的Phosphorus試圖登入美國政府官員，及特朗普競選陣營員工電子郵件帳號，因此微軟目前已關閉了Phosphorus使用的155個網域。

美國國土安全部（United States Department of Homeland Security）表示，美國官方已對中、俄、伊朗三國的行動有所掌握，而這些黑客攻擊並沒有干預到和投票相關的單位與設施，相信不會影響選舉系統。

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責任編輯：曾曉汶