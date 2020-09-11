【MPF】駿隆：8月強積金人均賺6394元　年初至今賺8865元

▲ 強積金顧問公司駿隆表示，8月強積金平均回報2.8%，相當於每人平均賺6,394元。

強積金顧問公司駿隆表示，市場預期新冠肺炎疫苗或於年底至明年初面世，強積金市場持續上漲，8月強積金平均回報2.8%，相當於每人平均賺6,394元，截至8月底止，強積金平均回報為3.8%，人均賺8,865元 。

駿隆表示，8月三大主要指數全線上升，股票基金指數升4.1%，報328點；混合資產基金指數升3.4%，報233點；固定收益基金指數微升0.1%，報128點。3.8%，資產流向方面，約13億元由低風險資產轉移至高風險資產，結束了數個月來的避險模式。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，8月份強積金回報表現跑贏大市，年初至今回報平均為5.9%，比恒指高 14.2%，實屬罕見情況 。駿隆又指市場預期央行量寬及財政政策措施將會維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎，預期新經濟及藥業板塊將會持續強勢。

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編輯：袁諾曦