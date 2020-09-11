▲ 【歐洲第二波疫情】西班牙確診連連破頂 疫情為何冠絕西歐？

新型冠狀病毒疫情肆虐西班牙，當地新冠肺炎確診人數近日持續超越3月高峰期水平，最新單日新增逾1萬宗確診，創新高，是西歐國家中最嚴重。為何西班牙疫情爆發如此厲害，遠超鄰國？專家認為與當地文化有關。

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西班牙近期疫情可謂冠絕西歐，累計確診人數增至逾55萬，緊除其後的3國，英國及法國均錄僅約35萬宗確診，意大利則是約28萬宗，而西班牙人口甚至比這三國更少，英法意都有6000多萬人口，西班牙僅4000多萬。

西班牙國家研究中心（CSIC）免疫學家Margarita del Val認為，疫情迅速傳播，或當地文化有關，她稱西班牙有不同的社會結構，不同年齡層之間往來相當頻繁，且西班牙人習慣身體接觸，常常擁抱或親吻。

西班牙放鬆封鎖措施後，當地民眾明顯變得鬆懈，首相桑切斯（Pedro Sanchez）曾提到，很多年輕人熱情地聚會，到了肆無忌憚的程度。事實上，網上不時流傳疫情下開派對狂歡的片段，與會人士未見戴口罩及守社交隔離。

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西班牙醫生María Montoya坦言：「我們有點鬆懈，現在（疫情）數據看起來不是很好。」她稱現在是炎炎夏日，國民習慣待在室外地方，情況已是較佳，她擔心到了冬天，人們改在室內與朋友聚會，將為病毒傳播提供完美場所，3、4月的慘況恐重現。

另外，一度席捲歐洲的債務危機，所帶來的後遺症亦在疫情中浮現，西班牙政府縮減開支，亦削弱應對危機的能力。

責任編輯：林建忠