  • 30°C
香港時間 : 2020911日 (五) 16:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲第二波疫情】西班牙確診創新高 53學校爆疫

環球社會熱點 16:11 2020/09/11

分享：

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙仍是歐洲疫情重災區，單日再增過萬宗病例，創疫情以來的新高。但西班牙多間學校仍復課，導致最少有53間學校爆發疫情。

法國單日新增確診近萬 創歷史新高 【下一頁】

英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課 【下一頁】

西班牙衛生部周四（10日）宣布，該國再增10,764宗新冠肺炎病例，累計超過55.4萬人確診，死亡人數逼近2萬人。據悉，上述增幅為西班牙單日的確診新高。西班牙自歐洲第二波疫情起，確診增幅一直抛離其餘歐洲國家。

西班牙多間學校於本周起復課，部分地區則仍未開始新學期。西班牙教育部長塞拉（Isabel Celaa）表示，該國截至周三（9日）已有53間學校爆發新冠肺炎疫情。

英國衛生部研究：復課感染風險不比留在家中高 【下一頁】

但爆發疫情的大部分學校仍繼續重開，部分學校發現教職員或學生的檢測結果呈陽性，也只會安排染疫學生到獨立課室隔離14日。首都馬德里的醫生不滿政府削減醫療預算，更宣布在維持基本服務的情況下，由本月28日開始無限期罷工。當地醫生工會表示，資源短缺加上疫情造成的醫療環境惡化，前綫醫生已達到無法接受的極限，更警告削減預算會嚴重影響醫護人員及病人。

責任編輯：鄭錦玲

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙最少有53間學校爆發疫情。

相關文章

【歐洲第二波疫情】法國單日新增確診近萬 創歷史新高
今日
【歐洲第二波疫情】法國單日新增確診近萬 創歷史新高
【歐洲第二波疫情】英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課
今日
【歐洲第二波疫情】英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課
【英國疫情】衛生部研究：復課感染風險不比留在家中高
2020/09/10
【英國疫情】衛生部研究：復課感染風險不比留在家中高
【美國疫情】美國每月要檢測近1.8億次 才可安全復課
2020/09/10
【美國疫情】美國每月要檢測近1.8億次 才可安全復課
【歐洲第二波疫情】英國大曼徹斯特40學校出現病例 復課勢掀爭議
2020/09/10
【歐洲第二波疫情】英國大曼徹斯特40學校出現病例 復課勢掀爭議
傳染病 疫情 學校 歐洲 西班牙 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【歐洲第二波疫情】西班牙確診連連破頂 疫情為何冠絕西歐？

下一篇文章

【新冠疫苗】世衛需要多2730億元 生產20億劑疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間16:00）
【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路
【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路