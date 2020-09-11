【歐洲第二波疫情】西班牙確診創新高 53學校爆疫

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙仍是歐洲疫情重災區，單日再增過萬宗病例，創疫情以來的新高。但西班牙多間學校仍復課，導致最少有53間學校爆發疫情。

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英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課 【下一頁】

西班牙衛生部周四（10日）宣布，該國再增10,764宗新冠肺炎病例，累計超過55.4萬人確診，死亡人數逼近2萬人。據悉，上述增幅為西班牙單日的確診新高。西班牙自歐洲第二波疫情起，確診增幅一直抛離其餘歐洲國家。

西班牙多間學校於本周起復課，部分地區則仍未開始新學期。西班牙教育部長塞拉（Isabel Celaa）表示，該國截至周三（9日）已有53間學校爆發新冠肺炎疫情。

英國衛生部研究：復課感染風險不比留在家中高 【下一頁】

但爆發疫情的大部分學校仍繼續重開，部分學校發現教職員或學生的檢測結果呈陽性，也只會安排染疫學生到獨立課室隔離14日。首都馬德里的醫生不滿政府削減醫療預算，更宣布在維持基本服務的情況下，由本月28日開始無限期罷工。當地醫生工會表示，資源短缺加上疫情造成的醫療環境惡化，前綫醫生已達到無法接受的極限，更警告削減預算會嚴重影響醫護人員及病人。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，西班牙最少有53間學校爆發疫情。