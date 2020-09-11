【限聚令放寬】餐飲集團：晚市預約遜預期　料住宅區生意重回疫前水平

▲ 旗下有三間餐廳的Bossifly International料住宅區食肆將可陸續恢復8成生意。（資料圖片）

由今日起限聚令放寬，食肆每檯人數最多4人。有餐飲集團表示，午市的3至4人的食客增加，佔整體的6至7成。不過，晚市預約則遜預期，料食客需時適應。

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晚市僅2成預約是3至4人

Bossifly International旗下共有3間餐廳；2間位於商業區，1間是住宅區。該集團行政總裁鍾亦琛透露，今日限聚令放寬首日，留意到街上人流及家庭客亦增加。集團的餐廳在今日午市期間，有60%至70%顧客均是3至4人群體；惟晚市僅得2成。他坦言，晚市的反應較預期遜色，估計市民需時適應；冀星期六日表現更理想。

住宅區陸續恢復至少8成

限聚令最嚴謹時，食肆每檯不得多於2人，加上禁止晚市堂食。鍾亦琛指，餐廳定位中高檔次，難做外賣，當時生意跌至2成。隨著是次限聚令放寬，他相信幫助頗大，客納人數增加；料住宅區餐廳將可陸續恢復8成生意，甚至疫期水平。而商業區仍受限於居家工作，料回復最多7成生意。

為進一步吸引4人群體惠顧，Bossifly International旗下餐廳將會以優惠吸客。鍾稱：「例如消費滿1000元，可有折扣優惠」；另外亦會繼續提供4人套餐。

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記者：葉泳珊