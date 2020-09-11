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阿斯利康叫停疫苗測試 CEO:仍有可能年底前面世

環球政經 15:47 2020/09/11

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應對新冠肺炎的威脅，各國正加緊步伐研發疫苗。阿斯利康製藥（AstraZeneca）和牛津大學的項目，日前因有1人接受臨床測試出現嚴重不良反應，需要暫停研發工作。阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）表示疫苗仍有可能於年底前面世。

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索里奧表示，研發項目在接受臨床測試後需要暫停試驗並不罕見，只是因為世界正注視本次疫苗的研發，公司將為出現不良反應的測試人員作進一步檢查，再將有關數據交予監管機構。

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他又透露，若果本周暫停的人體測試獲准再開始，疫苗仍然有望於年底或下年初推出，但實際情況就需要視乎監管機構的審批速度。目前未知道可以恢復測試的時間。

世界衛生組織亦有就事件回應指，研發疫苗過程總不會順暢，臨床實驗會有起跌，必須做好準備，鼓勵研究員不應因此洩氣。世衛又強調，疫苗研發並不是公司或國家之間的競賽，而是對抗病毒及挽救生命的競賽。

阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗，是目前最快進入第三階段臨床測試的新冠肺炎疫苗，正在全球5萬至6萬人身上開展測試，但日前1人疑似因測試出現嚴重不良反應，令有關測試需要全面暫停。

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撰文 : 林展鋒

疫苗 大學 牛津大學 新冠肺炎疫情

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