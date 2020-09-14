【賢行軼事@iM網欄】把握社會熱潮「天下武功，無堅不摧，唯快不破！」

當然武功強弱，除了快，還有很多因素，但在其他因素都不輸人的情況下，能快人一步，往往便是決勝關鍵。營銷很多時要把握市場及社會熱潮，例如一齣電影或電視劇大受歡迎，當中演員會在該段時期，特別頻密地獲不同品牌邀請出席各項活動，因為大家都希望能借助當時熱潮，提升品牌或活動的受關注度，這並不難理解。很多品牌更會於社交平台，針對時事發出「抽水」帖文，都是趕著對事件作出第一反應來吸引眼球，時間性很重要，因為以現今社會節奏，隔了一兩天就已經是舊聞，那便變得沒趣了。

新冠肺炎疫情持續了大半年，大家都很多時間留在家中，加劇了「宅經濟」的形成，當中一個有趣的界別，於上半年造就了一股全球性的小熱潮，部分品牌也有參與其中。長留家中悶呆了，大家都需尋找娛樂，除了訂閱電影、電視劇頻道激增外，也帶動了遊戲機和軟件大賣，令任天堂 (Nintendo) 銷售創出歷史新高。當中最大功臣當然是硬件遊戲機Switch，而最佳助攻必定是《集合吧！動物森友會》，令上半年一度一機難求，洛陽紙貴，不少玩家要用「炒價」購買。

借助這熱潮的公司，最直接的必定是遊戲機店、電器店，甚至電訊公司，要申請他們其他收費計劃便可購買到遊戲機等等。那時只要有辦法找到遊戲機回來，不同公司推出換購、抽獎各式各樣刺激銷售的方法也有。

這遊戲大受歡迎的其中一個原因，是讓玩家就算留在家中，也能於虛擬世界與朋友相聚，填補現實世界不能作出社交活動的失落，在不能參與正常社交活動時，以「虛擬社交活動」作為替代品。大家可以在虛擬世界裝飾自己的房子和服飾，玩家可以模仿一些真實存在的衣服，畫出來給自己在遊戲中穿著，令很多人都沈醉於那個虛擬世界。

品牌宣傳的力度，要花在目標客群見到的地方，年輕人停留在這遊戲上，我們便與他們一起參與其中，融入他們的生活。三月底某天早晨，我在想既然玩家可以畫出自己想要的服裝，也希望可以不時換新裝，何不為他們提供我們最新的系列，讓他們知道我們的最新動向？於是馬上找來市場部同事，討論如何在遊戲中推出我們的服裝，市場部同事在我不人道的逼迫下，大約只花了一個多星期時間，4月初便可讓大家下載FILA的服飾，而且跟當時我們在FILA Fusion實體店推出的最新系列是一模一樣，務求讓大家無論在實體和虛擬世界都可以穿上相同的FILA服裝。而在地球的另一邊，國際品牌Valentino和Marc Jacobs也與Animal Crossing Fashion Archive合作，推出當季服飾予玩家在遊戲中穿著，但那已是5月初的事了。

講求參與度和互動性的世代，單純單向的提供服飾下載絕對不足夠，在遊戲中當然要好玩！FILA同時以復活節為主題推出了服裝設計比賽，還為優勝者們於虛擬世界中舉行一場時裝秀，天橋、觀眾、記者、閃光燈俱備。除了提供娛樂之外，可供下載的服飾，因為是按真實的服裝設計，所以FILA亦聯同網上服裝銷售平台ZALORA合作宣傳，玩家可於家中彈指之間輕易購買一件真實的服裝回家。在疫情之下，品牌與目標顧客仍能保持一個有趣的互動，令FILA Fusion搶先在其他競爭對手之先，把握與目標客群生活連接在一起的機會。

雖然現在《集合吧！動物森友會》熱潮有所減退，但大家仍可在FILA Fusion的官方facebook專頁找到有關QR-Code下載各款服飾，我亦借此處感謝市場部團隊的努力，再好的構思也要有效的執行力才能實現，我們又再繼續尋找和製造下一波熱潮了！



作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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