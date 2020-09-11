【美股分析】Jim Cramer ：傳統9月跌市多　建議投資者手持現金彈藥

美國經歷八月歷史性上漲後，首入9月就迎來大幅調整，當中科技股更是經歷拋售潮。美國財經媒體CNBC名嘴Jim Cramer本周三（10日）在節目中稱，鑒於當前市場動蕩，在加上臨近大選，股市前景不明朗，建議投資者手持現金彈藥，等到股市浮現吸引的買入時機。

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根據研究公司CFRA數據，自1940年起，標普500指數在9月平均跌幅達0.5%。不過Cramer認為，股市調整，對於手持現金彈藥的投資者反而是一件好事。他還建議投資者嚴格遵守投資紀律，「無論你有多熱愛股市，當回報高達一定程度，就應該敲響警鐘了。」

Cramer還多次強調現金的重要性，並且建議尚未減持或者獲利的投資者，在市場出現下一波反彈時出售部分股票，增加持倉流動性。目前在他的Action Alerts Plus慈善信託基金中，現金倉位高達15%。

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編輯：李勝男