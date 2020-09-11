【VHIS】自願醫保首年保單數目達52.2萬張　逾半受保人40歲以下

自願醫保計劃於2019年4月1月起推行，食物及衛生局今日公布，自願醫保推行首年（截至2020年3月31日），認可產品的保單已達52.2萬張。食物及衛生局發言人表示，根據獨立顧問在自願醫保推出前的估算，在計劃推出的首兩年購買認可產品的人數約100萬。現時的保單數字反映計劃正穩步邁向目標。

截至2020年7月底，由食物及衛生局批出並已推出市場的認可產品共有67款（包括30款標準計劃及37款靈活計劃），合共提供257種方案讓消費者選擇。在自願醫保推行首年，96%的保單申請獲成功接納。

在52.2萬名保單受保人當中，大部分（97%）購買靈活計劃，其餘則購買標準計劃。逾半（54%）受保人為40歲以下；超過三分之一（34%）受保人為30歲以下，局方指有關數字反映自願醫保對年輕人士有一定吸引力。

根據計劃推行首九個月的數據，大部分（96%）的保險索償個案均可成功索償，其中超過三分之一（34%）的個案獲全額償付；多於三分之二（67%）個案的償付比率達90%或以上；而償付比率達80%或以上的個案亦佔約八成。

增「聊天機械人」解答問題

為方便巿民比較自願醫保認可產品，自願醫保網頁（www.vhis.gov.hk）的消費者資訊專區設有「計劃搜尋」功能，可以輕鬆比較各認可產品的保障範圍及保費。此外，網頁已新增名為「自願e寶」的「聊天機械人（chatbot）」功能，讓消費者可以簡易互動的形式隨時查詢有關自願醫保的問題。此外，網頁亦有提供有關自願醫保下稅務扣除的資料。

自願醫保是維持公私營醫療系統平衡而推出的其中一項重要政策措施，目的是規範個人償款住院保險產品的質素及增加市場透明度，促使消費者更有信心購買保險保障，在有需要的時候可選擇使用私營醫療服務，從而減輕公營醫療系統的長遠壓力。

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責任編輯：葉卓偉