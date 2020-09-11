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無分季節！　漁護署成功栽培非時令冬季蔬果

環球政經 16:03 2020/09/11

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漁護署與全環控水耕研發中心利用環控水耕技術成功栽培出非時令的冬季蔬果品種，包括數種小果蕃茄、草莓和菠菜。

成功栽培出非時令的冬季蔬果質量質一般時令蔬果無太大差異。當中，三個品種的小果蕃茄糖度也比較高，分別達8.5至10.6，可當作水果進食，而且採收期可長達一年。是次種植的草莓品種平均糖度達11至12，採收期為10個月；兩款新品種的菠菜只需28至30天就有收成。

【新冠肺炎】日航班要緊急降落 竟然是這個原因? ：【下一頁

漁護署農業管理主任（農業技術）王灝雲博士指，環控水耕技術不單可延長一時令產品的供應期，增加農民在淡季時的收入，同時，在室內生產可為作物提供額外保護，避免受極端天氣及病蟲害影響收成。

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責任編輯：黎淑雯

蔬果 菠菜 極端天氣 漁護署 天氣 博士 新冠肺炎疫情

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