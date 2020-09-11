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香港機場8月客運量續瀉98%至8.4萬人次　按月跌12%

即市財經 15:33 2020/09/11

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香港國際機場8月客運量及飛機起降量分別為8.4萬人次及1萬架次，按年減少98.6%及72%。

香港機場管理局公布，香港國際機場8月客運量及飛機起降量分別為8.4萬人次及1萬架次，分別按年減少 98.6%及72%，按月跌12.5%及升1.3%。機管局指，由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱。

香港機場今年首8個月的客運量為850萬人次，飛機起降量錄得11.4萬架次，分別按年減少83.2%及60.1%。

8月貨運量保持平穩，錄得37.4萬公噸，按年下跌 3.5%，惟貨機起降量則上升21.5%，由4906架次上升至5960架次。機管局指，雖然客機機腹載貨空間不足導致轉口貨運量顯著下跌，但出口及進口貨運量卻增加 8% 及 4%，期內往來東南亞及中國內地的整體貨運量跌幅最為明顯。今年首8個月貨運量較去年同期下跌9%至280萬公噸。

另外，為配合政府對在香港國際機場抵港人士的檢疫程序，衞生署的臨時樣本採集中心已於8月18日由亞洲國際博覽館遷往機場禁區內的中場客運大樓。

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編輯：袁諾曦

 

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