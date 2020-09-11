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【5G手機】今年全球5G手機　出貨量料達2.8億台

股樓投資 16:05 2020/09/11

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5G年代殺到埋身，據調查機構Canalys報告指出，今年全球5G智能手機出貨量，將達到2.8億台，當中62%來自大中華地區，即約1.73億台。估計明年中國將有6成5G手機價格低於400美元，5G滲透率提升至83%。

該報告指出，全球智能手機出量貨均現反彈，而各手機品亦不斷推出新的5G手機，加上網上銷售措施，帶動消費者對5G手機的興趣，而隨著假期旺季來臨5G無疑將成焦點。

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報告又以Oppo旗下品牌Realme為例，在9月推出999元人民幣的入門級5G手機，成為市場焦點，將會在其他地區引起顯著的連鎖效應，包括東南亞、歐洲、中東、非洲甚至拉丁美洲。

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此外，中國市場規模效應可帶動5G手機價格向下，即使部分地區5G基建未成熟，估計到2021年中國將有六成的5G手機價格低於400美元，而未來一年內地5G滲透率將提升至83%。報告又預期華為面對供應限制，其市場份額或會被小米（01810）、Oppo及TCL所取代。

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記者：李兆明

    

小米集團－W（01810） Oppo 華為 小米 中國市場 5G

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