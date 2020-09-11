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【屋邨網紅@iM網欄】「邊行邊跌邊改」加快開源開拓海外市場

名人薈萃 21:44 2020/09/11

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新冠肺炎疫情蔓延，導致全球經濟持續惡化，打擊實體經濟之餘，消費市道十分疲弱，雖然疫情帶動了網購，改變了大眾的生活模式，幾乎所有事情都由綫下改為綫上，例如購物模式、辦公模式等等，但大規模的企業倒閉潮，失業率上升，消費意欲減弱是不爭的事實，大家都會減少不必要的開支，增加儲蓄。

生活必需品需求不減
筆者認為，未來消費者紛紛將消費轉向生活必需品，由於服裝、鞋、袋等並非生活不可或缺的用品，使得相關產業受到的影響更深。 相反，食品、個人保健、雜貨等生活必需品消費將大幅提升。

而筆者旗下有2間公司，包括專門銷售女裝鞋的「女鞋國」，以及推介生活好貨的「鞋佬生活百貨」，前者屬於非必需品，雖然女鞋國的生意影響較實體店少，但筆者認為公司必須加快開源，除了守住香港市場之外，決定加快進軍馬來西亞，開拓女鞋國的海外市場。

鞋佬一直都是行動型，思考數天，和團隊商討下，日前馬來西亞營銷團隊已經成立，事實上，1年多前已經部署今年年尾攻入馬來西亞女裝鞋的市場，可能很多商家或者老闆礙於疫情的影響，減低開支及人手成本以守住門生意為主，但筆者認為商機就是別人在懷疑時，你行動了，別人行動了，你賺錢了，不過還是那句老話「邊行邊跌邊改」，未來還要陸續摸索當地的營商之道及風土人情，希望將來有機會再與大家分享馬來西亞的直播網購營商之道。

另外，香港市場方面，亦會變陣，首先會開設「女鞋國」全港首間粉絲體驗店，讓粉絲們預約上門體驗，透過體驗店的預約試穿，進一步增加用戶黏性。另外，香港網購剛起步，增設粉絲體驗店可以解決部分消費者對網購商品「看不見、摸不到」的顧慮。疫情下，企業老闆們都要腦筋急轉彎，營運模式變陣轉型打開新的商機，對所有經營者是既新且難的課題，鞋佬正積極應對挑戰。
 

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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