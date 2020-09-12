【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中的秘密景點 沙漠綠洲感受神奇大自然

這天我睡醒已是中午，吃過早餐後，穆罕默德駕駛車接他的朋友Kacin，我們一齊出發到「沙漠綠洲」。約2小時車程，終於到達了，這個屬於本土景點，絕不是遊客區。

我們將車泊在園內的停車場，停車場四周長了不少棕櫚樹及椰棗樹，我們慢步到園內，見到一個大泳池，一個人工水道，隨後看見一個山谷出口，原來人工水道的水，是從這個山谷泉源流出來，觀看泉源底，有小魚游來游去及數隻小青蛙，沙漠真的有甘泉，十分奇妙。

▲ 眼前一望無際的沙漠綠洲，比海市蜃樓更加神奇。

過了一會肚餓了，園內只有一間小食店，我們就點了塔吉鍋（Tagine）、沙律等食物，遊閒坐著午餐，遠觀外藉旅客開心游泳，當中不乏小朋友，遠跑跳入水池嬉水，哈哈大笑；此時，我問穆罕默德懂得游泳嗎? 他笑笑說：「不懂! 」其實他見沙多過見水，怎可能會懂呢？

小店旁邊放了一桶一桶新鮮的無花果售賣，自己也忍不住買了一桶，無花果新鮮又甜美。無花果令我充滿回憶，穆罕默德曾帶我去到一個偏遠的地方，眼前只見三棵約3尺矮小樹，外形美觀，緻細觀察，原來是無花果樹，樹上的無花果細細。穆罕默德摘了數個無花果給我吃，生鮮的無花果，沒有任何味道，沒有甚麼特別，但其實我最擔心是亂採摘果實，食到肚痛… 慶幸沒有事！

▲ 罕有的山谷泉水溪流，泉水清澈，令人讚嘆!

在這個光禿禿的山頭，秘密地擁有茂密的綠洲，滿野的綠地，從低谷位置返回平地面觀賞，一片樹影婆娑的密林，一棵棵茁壯的椰棗樹，墨綠長樹葉，在頂部朝向藍天白雲盡情開放，把這片沙漠綠洲點綴如熱帶雨林一樣，沙漠邊緣有如此的景緻，讓我感受到大自然的美麗與神奇。

▲ 被黃沙環繞的棕櫚樹，更顯大自然的創造力。

▲ 山谷中的泉水締造一個天然的泳池。

作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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