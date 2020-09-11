  • 30°C
香港時間 : 2020911日 (五) 15:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】牛津疫苗再有測試者不適 發燒發冷多天

環球社會熱點 15:35 2020/09/11

分享：

【新冠疫苗】牛津疫苗再有測試者不適 發燒發冷多天

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，據報因有測試者注射牛津新冠疫苗後，感染橫貫性脊髓炎而暫停測試。英媒報道指，另有一名接種牛津新冠疫苗的測試者出現副作用，包括發燒、頭痛等。

英國《鏡報》報道指，一名英國測試者表示，在注射疫苗的數小時後出現頭痛、發冷、發燒等副作用。

牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱【下一頁】

菲律賓為換新冠疫苗 宣布特赦殺跨性別人士美軍【下一頁】

該測試者表示，他在5月首次接種疫苗，接種後曾在凌晨2時驚醒，並覺得身體發冷及發高燒達39度。他形容覺得自己身體極虛弱，就連起床都做不了。

該測試者指，他原定在本周一再接種加強劑量的疫苗，但在前一日收到電郵通知取消接種。

牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用 【下一頁】

輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世 【下一頁】

阿斯利康周二發表聲明指，有1名新冠疫苗測試者在注射該款新冠疫苗後，出現「不能解釋的疾病」（unexplained illness），故決定暫停第三期臨床測試。

阿斯利康當時又指，在大規模的人體測試上，有測試者出現疾病是有機會發生，但必須為此作獨立的評估。阿斯利康亦強調，會確保測試者的安全，並以最高標準進行該實驗。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

菲律賓為換新冠疫苗 宣布特赦殺跨性別人士美軍
今日
菲律賓為換新冠疫苗 宣布特赦殺跨性別人士美軍
【俄羅斯疫苗】第三階段臨床試驗展開 3.1萬人參加
2020/09/10
【俄羅斯疫苗】第三階段臨床試驗展開 3.1萬人參加
【新冠疫苗】牛津疫苗或下周初恢復臨床測試
2020/09/10
【新冠疫苗】牛津疫苗或下周初恢復臨床測試
【新冠疫苗】全人類都要接種 幾多架飛機先夠運送？
2020/09/10
【新冠疫苗】全人類都要接種 幾多架飛機先夠運送？
傳染病 疫情 副作用 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

下一篇文章

菲律賓為換新冠疫苗 宣布特赦殺跨性別人士美軍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路
【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路
特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間15:00）
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年