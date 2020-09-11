▲ 【新冠疫苗】牛津疫苗再有測試者不適 發燒發冷多天

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，據報因有測試者注射牛津新冠疫苗後，感染橫貫性脊髓炎而暫停測試。英媒報道指，另有一名接種牛津新冠疫苗的測試者出現副作用，包括發燒、頭痛等。

英國《鏡報》報道指，一名英國測試者表示，在注射疫苗的數小時後出現頭痛、發冷、發燒等副作用。

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該測試者表示，他在5月首次接種疫苗，接種後曾在凌晨2時驚醒，並覺得身體發冷及發高燒達39度。他形容覺得自己身體極虛弱，就連起床都做不了。

該測試者指，他原定在本周一再接種加強劑量的疫苗，但在前一日收到電郵通知取消接種。

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阿斯利康周二發表聲明指，有1名新冠疫苗測試者在注射該款新冠疫苗後，出現「不能解釋的疾病」（unexplained illness），故決定暫停第三期臨床測試。

阿斯利康當時又指，在大規模的人體測試上，有測試者出現疾病是有機會發生，但必須為此作獨立的評估。阿斯利康亦強調，會確保測試者的安全，並以最高標準進行該實驗。

責任編輯：林嘉莉