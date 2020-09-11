驚現羅生門　Epic Games玩家不能以Apple ID登入遊戲？

▲ Epic Games呼籲玩家立刻把握時間更改登入方式及帳號設定。

蘋果（Apple）近日與遊戲開發商Epic Games的爭議愈演愈烈。Epic Games日前宣佈新一輪措施，將由今（11日）開始，旗下所有遊戲包括Fortnite，將停止支援以「Apple ID」方式登入。惟蘋果又突然吿知Epic Games，表示蘋果將延長限期，但未有提及何時會終止支援Apple ID方式登入，呼籲玩家立刻把握時間更改登入方式及帳號設定。

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Epic Games周三（9日）在官方網站表示，蘋果將從9月11日開始，不再允許用戶，透過蘋果賬號登錄Epic Games的遊戲賬號。但蘋果其後回應傳媒，強調未有作出任何行動。Epic Games今再在Twitter發表公告，指蘋果無限期延後生效措施，現時iOS玩家仍可繼續透過Apple ID登入遊戲。

但Epic Games建議，因未知蘋果何時會突然終止服務，玩家應儘快轉移帳戶，更新和確認帳號的電郵地址，並設定密碼。Epic Games補充，假如無法趕及在限期前完成設定，Epic Games亦會提供手動恢復帳號服務，但玩家需主動聯絡客戶服務，並需等待一段時間才可取回帳號。

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責任編輯：曾曉汶