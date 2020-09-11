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【新冠肺炎】新加坡航空計劃減航綫　裁員4300人

環球政經 15:45 2020/09/11

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受新冠肺炎疫情影響，失業人數持續上升。新加坡航空（Singapore Airlines）於周二（８日）宣布，計劃裁減4,300個職位，預料佔整體員工數20%。

據《路透社》報道，新加坡航空表示，在此前已開始停止招聘、讓員工提出自願離職、提前退休等，預計最終有2400名新加坡及海外員工受該輪措施影響。公司又估計，到明年3月31日的財政年度末，其航運力將未能恢復至原來的50%。事實上，新加坡航空未有設國內航線，完全倚賴國際航線需求來營運。而新加坡航空在前景不明的情況下，將會在明年起經營相比起以前規模較小的機隊，並縮減航綫。

Pizza Express英國永久關閉73間分店 料裁減1,100名員工：【下一頁】 

新加坡航空行政總裁吳俊鵬指，隨著一部分員工離開，接下來的幾周將是公司歷史上最艱難的時期。「這個決策並不是反映受影響員工的實力和業務能力問題，而是史無前例的全球危機席捲航空業的結果。」據業界組織預測，到2024年，全球客運量才可恢復到疫情前的水平。

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責任編輯：黎淑雯

業界組織 失業 退休 裁員 疫情 新冠肺炎疫情

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