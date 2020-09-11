【長者就業】澳人權組織推網上課程　籲關注勞動力老化歧視問題

▲ 澳洲人權委員會（The Australian Human Rights Commission）近日推出免費的在線培訓包，旨在提高企業對老年就業的認識，以及教授在跨代團隊中工作的實用方案。

面對人口老化及勞動力減少，加上不少長者在漫長的退休生活中，難免想工作打發時間，長者就業漸成全球新趨勢。惟長者重返職場時往往困難重重，大多企業憂慮加保費或工傷等風險，寧願多一事不如少一事。

澳洲人權委員會（The Australian Human Rights Commission）近日推出免費的在線培訓包，旨在提高企業對老年就業的認識，以及教授在跨代團隊中工作的實用方案。反年齡歧視專員Kay Patterson表示，長者經常被指年齡太大而被拒之門外，而這類職場歧視所造成的成本及影響，對個人及整體經濟均非常高。

【香港製造】農夫不再怕天氣？ 漁護署研方法增加業界淡季收入

【疫境見真情】台積電斥1.3億元 向員工豪派特別獎金

該委員會於2016年曾調查，發現澳洲老年人在就業期間，被歧視的問題嚴重。報告中指，當地55歲以上的人口，佔總人口約四分之一，僅佔勞動力的16%。而且長者失業的情況亦常見，在2015年11月，符合工作年齡人士的平均失業時間為68週，15至24歲為30週，25至54歲則為49週。50歲以上人士中，更有多達27%稱，曾在工作時遭受年齡歧視，超過3成因此放棄再找工作。

另一份報告亦顯示，逾3成企業不願招聘50歲以上人士，但只要老人勞動力參與率增加3%，澳洲一年GDP便能提高330億澳元（約1692億港元）。

最終委員會在《Willing to Work》報告中提出多達56項改善建議，分為3大主題，包括政府優先承諾、改善現有系統、企業和僱員可以做什麼。後者關於更廣泛教育的建議和培訓計劃，如正推出的免費在線培訓包，就是針對新南威爾士州的公共部門及私人企業，推廣維護老年僱員權益的項目。

責任編輯：姚慧儀