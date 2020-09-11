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【新冠疫苗】世衛需要多2730億元 生產20億劑疫苗

環球社會熱點 14:37 2020/09/11

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新冠疫苗研發有如軍備競賽，需要投入的大量金錢。聯合國秘書長古特雷斯表示，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）需要多350億美元（2730億港元），用以研發新冠病毒疫苗及診斷方法，生產20億劑疫苗；其中150億美元急需在未來3個月內籌得及注入項目，否則會錯過機會。

各國和多邊組織領袖周四（10日）召開影像會議，討論疫苗研發進展。古特雷斯（AntónioGuterres）以「資金大躍進」為題發表演說，冀疫苗幫助世界重回正軌，ACT-Accelerator急需政治支持和資金，呼籲各國履行義務。

牛津新冠疫苗或下周初恢復臨床測試【下一頁】

牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱【下一頁】

ACT-Accelerator是世衛4月成立的加快疫苗研發基金，至今籌得27億美元，不足所需資金的10分1。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也促請，全球團結一致捐款協助抗疫。

對於牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）的測試者出現嚴重副作用，世衛回應指，事件敲響了警鐘。首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱，這反映研究及臨床試驗的過程有起有跌，須為此做好準備，強調研發之路不會又快又直，「不如意事十常八九」。

世衛首席科學家：新冠疫苗安全是最重要【下一頁】

【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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