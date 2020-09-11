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【港股追蹤】全國通關在即　濠賭股仲有黃金周概念可以炒

股樓投資 14:36 2020/09/11

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本港疫情雖然逐漸受控，但在口岸管制方面仍然持續對入境旅客有限制，令旅遊業暫時未能復甦。反而鄰近的澳門，疫情更早受控，上月底更已經恢復廣東省居民赴澳門的旅遊簽注。隨著全國通關在即，及十一黃金周臨近，濠賭股開始有資金流入炒作，龍頭股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）今日早市分別升逾2%及3%，走勢轉強。

當局早前已公布，若疫情未有再惡化，全國將可辦理到澳門的自由行簽證，將於本月23日恢復，換言之，內地旅客在十一黃金周出遊的地區選項有望再多一個。特別是澳門一直深受旅客歡迎，但受到疫情影響，當地近半年到訪旅客大幅減少，博彩收入就更加慘情。

【港股追蹤】強勢藍籌 　再破100元大關只是時間問題？ 詳情請按:【見下頁

澳門博彩監管局數據顯示，8月份澳門博彩收入為13.3億澳門元，按年下跌94.5%，較7月份13.44億元澳門元按月微跌1%。總結今年首8個月，當地博彩收入363.94億元澳門元，按年跌幅達81.6%。

不過，大行摩根士丹利早前發表報告，指濠賭股今年第二季大致錄得EBITDA虧損20億美元及淨虧損30億美元，又認為基於澳門博彩收入按年大跌95%下，難以藉此預測今年下半年行業市場份額趨勢。至於兩隻龍頭股，該行給予上調目標價至62元，金沙中國目標價則為35元，與現價相距不遠，反映大行對行業睇法未算太多憧憬。

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記者：葉志偉

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