【中芯國際】調查機構：中芯制裁月底實施　非美系設備商或受惠

▲ 市場調查機構Washington Analysis在最新報告中預測，制裁將會在今月底前實施，對相關設備商的衝擊，將會在第4季顯現。

早前外媒傳出，美國政府正考慮制裁中芯國際（00981）。市場調查機構Washington Analysis在最新報告中預測，制裁將會在今月底前實施，對相關設備商的衝擊，將會在第4季顯現。

Washington Analysis表示，早在美國對華為出手前，該機構分析師就認為，美國政府或將向其產業鏈更上游廠商發動制裁，原因在於中芯最大的客戶就是華為，制裁中芯無疑是掐住華為的業務要衝。

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Washington Analysis亦預估計，制裁實施的時間可能將在9月底前，一旦實施制裁，美系半導體廠商要出貨給中芯都必須向美國政府申請許可。若宣布實施制裁，美系半導體廠商或全名停止供貨給中芯，Washington Analysis預料，相關半導體業廠商的影響將會在第4季出現。

▲ Washington Analysis亦認為，短期內，非美系設備商ASML與Tokyo Electron將可望受惠。（法新社圖片）

消息目前仍在傳言階段，制裁內容都仍是未知數。Washington Analysis預測，認為此次中芯的制裁應該會與華為的制裁相似，相較於全面否決出貨許可，美國政府將會對如7nm製程晶片（內地稱芯片）的先進製程設備出貨採取較嚴格限制，其出貨許可申請預料將遭否決，而其他非先進製程的設備則可望繼續出貨。

Washington Analysis亦認為，短期內，非美系設備商ASML與Tokyo Electron將可望受惠，因為其設備來自美國的技術含量不到25%佔比，可以避免出貨限制。長期而言，包含美國、荷蘭與日本在內的多邊出口管制制度料可成形。然而在多邊出口管制成形之前，對中國而言仍是一項機會，Washington Analysis認為，中國廠商尚有幾年時間，可以向非美系半導體設備商購買晶圓製造的設備。

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責任編輯：李彥煒