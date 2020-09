菲律賓為換新冠疫苗 宣布特赦殺跨性別人士美軍

新冠肺炎疫情全球大流行,新冠肺炎疫苗成為各國爭奪目標。菲律賓總統杜特爾特宣布,特赦一名2014年殺害菲律賓跨性別人士的美軍,希望換取美國企業研發的新冠肺炎疫苗。

美國海軍陸戰隊成員彭伯頓(Joseph Scott Pemberton)於2014年前往菲律賓參加美菲聯合軍演,同年10月休假期間在奧隆阿波(Olongapo)一家酒吧結識女子洛德(Jennifer Laude)。兩人其後進入一家旅館,洛德翌日被發現死於旅館的廁所内。

彭伯頓其後遭警方拘捕,他於法庭上作供時表示,他發現洛德是跨性別人士,出於憤怒襲擊洛德,但他離開旅館時洛德仍有生命跡象。彭伯頓因謀殺被判入獄10年,已服超過一半刑期。菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)周一(7日)宣布特赦彭伯頓。

總統發言人羅克(Harry Roque)周四(10日)於記者會上為此決定解畫:

這只是我個人看法,但我認為這是要確保可獲得美國的新冠肺炎疫苗,從而使菲律賓人獲益。

(I think this pardon, although this is my personal opinion, was to ensure Filipinos would benefit from a vaccine against COVID-19 should the Americans develop one.)