菲律賓為換新冠疫苗 宣布特赦殺跨性別人士美軍

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠肺炎疫苗成為各國爭奪目標。菲律賓總統杜特爾特宣布，特赦一名2014年殺害菲律賓跨性別人士的美軍，希望換取美國企業研發的新冠肺炎疫苗。

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美國海軍陸戰隊成員彭伯頓（Joseph Scott Pemberton）於2014年前往菲律賓參加美菲聯合軍演，同年10月休假期間在奧隆阿波（Olongapo）一家酒吧結識女子洛德（Jennifer Laude）。兩人其後進入一家旅館，洛德翌日被發現死於旅館的廁所内。

彭伯頓其後遭警方拘捕，他於法庭上作供時表示，他發現洛德是跨性別人士，出於憤怒襲擊洛德，但他離開旅館時洛德仍有生命跡象。彭伯頓因謀殺被判入獄10年，已服超過一半刑期。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周一（7日）宣布特赦彭伯頓。

杜特爾特參與俄羅斯疫苗測試？ 改口明年5月才接種 【下一頁】

總統發言人羅克（Harry Roque）周四（10日）於記者會上為此決定解畫：

這只是我個人看法，但我認為這是要確保可獲得美國的新冠肺炎疫苗，從而使菲律賓人獲益。 （I think this pardon, although this is my personal opinion, was to ensure Filipinos would benefit from a vaccine against COVID-19 should the Americans develop one.）

羅克指對杜特爾特的決定不感到驚訝，認為對方在堅持爭取更高的國家利益（upholding the higher national interest），認為這沒有任何問題。

杜特爾特曾向中國要求取得新冠肺炎疫苗，又向俄羅斯招手。杜特爾特更曾經表示，願意率先參與俄羅斯疫苗實驗，但其後稱最快明年5月才會接種。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 菲律賓總統宣布特赦一名殺害跨性別人士的美軍，希望換取美國企業研發的新冠肺炎疫苗。