【港股追蹤】強勢藍籌 　再破100元大關只是時間問題？

創科實業（00669）今年股價未有受疫情影響，年內至今錄得逾50%升幅，為藍籌股中之少數。股份上月公布中期業績後，走勢愈見強勁，曾高見103元，其後稍作調整，本周似乎再次開車，周三（9日）低見92元後不斷反彈，今日早市再升超過3%，有望再次挑戰紅底股行列。

集團早前公布的中期業績，表現令市場喜出望外。截至今年6月底止，上半年收入按年上升12.8%，至42.1億美元，純利按年增長16.3%，至3.3億美元，在疫市下有此成績，可謂非常突出。期內毛利率亦由去年上半年37.6%，上升0.4個百分點，至38%。值得留意的是，集團同時增加派息，由去年同期45仙，今次中期息增至53仙，按年升近18%，即是將多賺的派盡俾股東。

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大行亦睇好股份前景，瑞銀發表最新報告指，對集團長綫前景看法正面，相信公司將會進一步加強其無綫電動工具市場上的領導地位，並開始顛覆電動設備行業。

該行提到，股份現價相當於2021年預測市盈率25倍，相對於同業牧田為26倍、Stanley Black & Decker's為18倍，但創科盈利增長為同業兩倍，因此認為公司仍被市場低估，故維持其「買入」評級。

瑞銀更上調集團2020年至2022年度盈利預測9%至13%，目標價由91元，大幅上調逾30%至120元。

股份調整至92元後反彈，守得住8月中的上升裂口頂部，相信此水平已建立支持位，有望繼續反彈。

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記者：葉志偉

