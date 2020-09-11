【大行點睇】百勝中國上市次日反彈 高盛列入「確信買入」名單

內地連鎖餐廳營運商百勝中國（09987）昨日上市首日失守招股價後，今日出現反彈，截至2時10分，該股報393.4元，上升0.8%，較招股價412元低4%。

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百勝雖未有好開始，仍獲高盛看好，並在其上市後即首次覆蓋該股，給予「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價為527元，較現價再升逾三成。

高盛指出，百勝具備強勁的執行力、業務模式具彈性、優異數碼策略、長遠分店擴張潛力，以及穩固資金流等，將繼續看好百勝中國。該行表示，儘管內地餐飲行業短期內的復甦步伐不穩，但高盛仍相信行業同店銷售跌幅將在第三、四季收窄。

高盛又指，肉類成本通脹壓力放緩，及百勝中國已改善的數碼基建將支持毛利復甦。高盛料百勝中國2020至2022年各年每股盈測分別1.1美元（約8.53元）、1.86美元（約14.42元）及2.13美元（約16.51元）。

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