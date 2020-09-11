分析：料今年手提電腦出貨1.8億部　創8年新高

▲ 今年因新冠肺炎疫情影響，遠距辦公與教學需求提升，第2季全球手提電腦需求出現爆炸性增長，當中又以Chromebook增長幅度最高。

新冠肺炎疫情仍然持續，唯疫情下亦令科技產品銷量提升。根據市場研究機構TrendForce旗下顯示器研究處調查顯示，今年因新冠肺炎疫情影響，遠距辦公與教學需求提升，第2季全球手提電腦需求出現爆炸性增長。當中又以Chromebook增長幅度最高，預計該品牌全年出貨量將上調至2,430萬部，按年增長達42.4%。

TrendForce表示，預計今季全球手提電腦量可望達5,500萬部，按季增4%。TrendForce指，第3季除教育用手提電腦外，消費型與電競手提電腦需求量亦持續上升，且上游零部件供應較預期穩定，疫情衍生的「宅經濟」效應將持續至下半年，支持電腦品牌廠商第3季銷量表現。

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教育與消費型手提電腦需求旺盛

綜觀各電腦品牌於第3季的出貨表現，惠普（HP）受惠於教育、消費、電競3類手提電腦需求提升，預計出貨量達1,460萬部，按季增0.8%，整體銷量維持全球第一。產品策略向來以中高階手提電腦為主的Dell，因應疫情，增加教育用與中低階手提電腦出貨以滿足市場需求，雖然第3季出貨量估計可達820萬部，但由於第2季基數較高，相較之下按季減14%。

▲ 市場研究機構TrendForce表示，今年受新冠肺炎疫情影響，教育與消費型手提電腦需求旺盛，預計全年手提電腦出貨量達1.8億部，創8年新高。（資料圖片）

Lenovo憑低價策略搶佔歐洲、北美市場；同時亦接到中國內地教育用手提電腦訂單，料第3季出貨量達1,100萬部，按季增長高達28.5%。華碩（ASUS）與Acer在消費型手提電腦已佔有重要地位，雖然市場需求持續上升，仍需觀察上游面板與其他零部件的供給情況，以及代工廠是否能滿足其需求，預估華碩、Acer第3季出貨量分別為約500萬部與430萬部，按季分別增24%及21%。

展望今年第4季，預料需求或可能不如前兩季，但與往年同期比較，仍有大幅增長，預測第4季整體增長可達15.8%，今年全年手提電腦出貨可達1億8,763萬部，按年增長達14.4%，是自2012年以來，手提電腦市場的新高。

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責任編輯：李彥煒