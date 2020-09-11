  • 30°C
香港時間 : 2020911日 (五) 14:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

分析：料今年手提電腦出貨1.8億部　創8年新高

科技 14:07 2020/09/11

分享：

今年因新冠肺炎疫情影響，遠距辦公與教學需求提升，第2季全球手提電腦需求出現爆炸性增長，當中又以Chromebook增長幅度最高。

新冠肺炎疫情仍然持續，唯疫情下亦令科技產品銷量提升。根據市場研究機構TrendForce旗下顯示器研究處調查顯示，今年因新冠肺炎疫情影響，遠距辦公與教學需求提升，第2季全球手提電腦需求出現爆炸性增長。當中又以Chromebook增長幅度最高，預計該品牌全年出貨量將上調至2,430萬部，按年增長達42.4%。

TrendForce表示，預計今季全球手提電腦量可望達5,500萬部，按季增4%。TrendForce指，第3季除教育用手提電腦外，消費型與電競手提電腦需求量亦持續上升，且上游零部件供應較預期穩定，疫情衍生的「宅經濟」效應將持續至下半年，支持電腦品牌廠商第3季銷量表現。

>>>【摺疊iPhone】傳蘋果趕研發 向三星採購柔性屏幕

>>>【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億

教育與消費型手提電腦需求旺盛

綜觀各電腦品牌於第3季的出貨表現，惠普（HP）受惠於教育、消費、電競3類手提電腦需求提升，預計出貨量達1,460萬部，按季增0.8%，整體銷量維持全球第一。產品策略向來以中高階手提電腦為主的Dell，因應疫情，增加教育用與中低階手提電腦出貨以滿足市場需求，雖然第3季出貨量估計可達820萬部，但由於第2季基數較高，相較之下按季減14%。

市場研究機構TrendForce表示，今年受新冠肺炎疫情影響，教育與消費型手提電腦需求旺盛，預計全年手提電腦出貨量達1.8億部，創8年新高。（資料圖片）

Lenovo憑低價策略搶佔歐洲、北美市場；同時亦接到中國內地教育用手提電腦訂單，料第3季出貨量達1,100萬部，按季增長高達28.5%。華碩（ASUS）與Acer在消費型手提電腦已佔有重要地位，雖然市場需求持續上升，仍需觀察上游面板與其他零部件的供給情況，以及代工廠是否能滿足其需求，預估華碩、Acer第3季出貨量分別為約500萬部與430萬部，按季分別增24%及21%。

展望今年第4季，預料需求或可能不如前兩季，但與往年同期比較，仍有大幅增長，預測第4季整體增長可達15.8%，今年全年手提電腦出貨可達1億8,763萬部，按年增長達14.4%，是自2012年以來，手提電腦市場的新高。

>>>【iPhone 12】iPhone 12即將推出　近6成果粉期待支援5G+5.4吋屏幕

責任編輯：李彥煒

相關文章

【每日焦點】華為禁令影響全球供應鏈　無懼打壓發佈新品電腦
2020/08/19
【每日焦點】華為禁令影響全球供應鏈　無懼打壓發佈新品電腦
【華為出電腦】華為發布3款MateBook8月28日發售　最平4688元　
2020/08/27
【華為出電腦】華為發布3款MateBook8月28日發售　最平4688元　
【華為電腦】華為3款MateBook周一凌晨正式開售 5299元人幣起
2020/08/23
【華為電腦】華為3款MateBook周一凌晨正式開售 5299元人幣起
【5G手提電腦】三星發布Galaxy Book Flex 5G　配備Intel 11代最新處理器
2020/09/03
【5G手提電腦】三星發布Galaxy Book Flex 5G　配備Intel 11代最新處理器
疫情 科技產品 北美市場 經濟 5G 電競 制裁 歐洲 中國 美國

下一篇文章

【虛擬教室】網上開學虛擬授課　高效課堂5大貼士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為開發者大會】華為發布EMUI 11　升級優先使用鴻蒙2.0
【華為開發者大會】華為發布EMUI 11　升級優先使用鴻蒙2.0
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
【每日焦點】iPhone 12上調出貨量至8,000萬部　最期待5G+5.4吋屏幕
【每日焦點】iPhone 12上調出貨量至8,000萬部　最期待5G+5.4吋屏幕
【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬
【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板