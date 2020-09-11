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特朗普力證金正恩身體好 「不要低估他」

環球社會熱點 14:01 2020/09/11

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特朗普力證金正恩身體好 「不要低估他」

北韓領袖金正恩屢傳身體出現問題，金正恩的身體狀況一直受外界關注。美國總統特朗普在社交平台Twitter撰文指，金正恩目前身體健康，並指「永遠不要低估他」。不過，特朗普發帖之時，美國疫情持續，新冠肺炎死亡人數已接近20萬宗，特朗普的帖文一出就受到不少網民批評。

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特朗普在Twitter撰文指：

「金正恩目前身體健康，永遠不要低估他！」（Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him!）

特朗普的帖文被大批網民批評，指在北韓的人權記錄欠佳，與美國新冠肺炎死亡人數接近20萬宗之時，特朗普讚揚北韓領導人身體健康，是非常不適當的言論。

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特朗普早前被美國前《華盛頓郵報》記者伍德沃德的新書《Rage》（暫譯：憤怒）披露，其與金正恩有25封絕密書信，特朗普更將信件形容為「情信」（love letters）。

書中又揭露，特朗普曾表示，金正恩「把他所有事情都告訴我」（tells me everything）。特朗普更指，金正恩「生動地描述」處決姑丈張成澤的過程。

責任編輯：林嘉莉

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