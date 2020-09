特朗普力證金正恩身體好 「不要低估他」

北韓領袖金正恩屢傳身體出現問題,金正恩的身體狀況一直受外界關注。美國總統特朗普在社交平台Twitter撰文指,金正恩目前身體健康,並指「永遠不要低估他」。不過,特朗普發帖之時,美國疫情持續,新冠肺炎死亡人數已接近20萬宗,特朗普的帖文一出就受到不少網民批評。

特朗普在Twitter撰文指:

「金正恩目前身體健康,永遠不要低估他!」(Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him!)