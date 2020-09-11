《權力遊戲》演員戴安娜·瑞格逝世 外媒：唯一嫁給007的女人

▲ 英國演員戴安娜·瑞格（Diana Rigg）因病逝世，享年82歲。

在美國HBO劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演泰瑞爾夫人的英國演員戴安娜·瑞格（Diana Rigg）因病逝世，享年82歲。瑞格在今年三月確診癌症，周四（10日）在親友陪同下，在家中安祥離世。

瑞格曾在60年代著名電視劇《復仇者聯盟》（The Avengers）中扮演機智性感的女特工Emma Peel，聲名大噪；近作在《權力遊戲》（Game of Thrones）第3至7季中扮演老謀深算的泰瑞爾夫人（Olenna Tyrell），好評如潮。

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她憑出色演技，曾奪得英國電影學院獎（Bafta）、艾美獎（Emmy）、東尼獎（Tony award）和晚間標準劇院獎（Evening Standard Awards）等多項獎項。

瑞格另一個特別角色，要數在1969年電影《鐵金剛勇破雪山堡 》（On Her Majesty's Secret Service）中，飾演特工「007」占士邦的妻子翠絲，是眾多「007」電影中，唯一嫁給占士邦的角色，成為佳話。

▲ 英國演員戴安娜·瑞格（Diana Rigg）因病逝世，享年82歲。

▲ 瑞格曾在60年代著名電視劇《復仇者聯盟》（The Avengers）中扮演女特工Emma Peel。

▲ 瑞格曾在60年代著名電視劇《復仇者聯盟》（The Avengers）中扮演女特工Emma Peel。

▲ 瑞格在《鐵金剛勇破雪山堡 》（On Her Majesty's Secret Service）中飾演特工「007」占士邦的妻子翠絲，唯一嫁給占士邦的角色。

▲ 瑞格在《權力遊戲》（Game of Thrones）第3至7季中扮演老謀深算的泰瑞爾夫人（Olenna Tyrell），好評如潮。

責任編輯：葉芷樺