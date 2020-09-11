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【虛擬教室】網上開學虛擬授課　高效課堂5大貼士

科技 14:00 2020/09/11

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近日Zoom分享5大貼士，助教師在線上教學時，維持順暢、高效課堂。

疫下學校「網上開學」，教師以虛擬授課為主，Zoom更是最常用的視像會議軟件之一。近日Zoom就分享5大貼士，助教師在線上教學時，維持順暢、高效課堂。

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1.鎖上虛擬教室

在虛擬課堂正式開始前，老師應記得鎖上會議，以免任何人突然加入阻礙課堂。另外，透過設定「等候室」，老師能看見任何嘗試加入課堂的人，從而限制不知名的訪客進入課室。

2.限制聊天功能 

在課堂中，學生需要保持安靜專心聽書，即使在線上課堂亦不例外。老師可以禁用「私人聊天」功能，限制學生在課堂期間私下聊天。惟學生依然可以在聊天室與老師互動。

3.控制屏幕畫面分享

為防止學生在課堂中分享屏幕和顯示無關的內容，透過新增的預設畫面分享設定，只要將畫面的分享權限預設為「僅主持人」，老師便成爲課堂中唯一可以分享屏幕畫面的人。然而，當學生需要匯報時，老師可以隨時更改分享權限， 讓學生分享屏幕畫面。

4.鼓勵小組學習 

小組討論往往是最令人期待的課堂活動。在虛擬課堂中，老師能以手動或自動方式，將學生加入不同的小組作分組討論。與此同時，老師亦可隨時進入不同小組會議室參與討論，為學生提供即時協助。 

5.支援小組匯報

只要在視訊版面中選擇「畫廊」，然後點選「聚焦視訊」，老師就能選取多達9位學生， 並將他們設定爲釘選視訊，方便學生在課堂中小組匯報。

責任編輯：姚慧儀

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