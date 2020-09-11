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虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享）

即市財經 13:29 2020/09/11

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滙豐 （00005） 宣布，11月起取消26項基本銀行服務收費，相信是進一步應對虛擬銀行的競爭。隨着8家獲發牌的虛銀逐一落場，本港傳統銀行不敢怠慢，即時減收費及重整服務，但競爭加大預期息差續受壓，傳統銀行短期經營仍困難。

...

欄名 : 交易講場

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