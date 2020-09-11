虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 即市財經 13:29 2020/09/11 分享： 滙豐 （00005） 宣布，11月起取消26項基本銀行服務收費，相信是進一步應對虛擬銀行的競爭。隨着8家獲發牌的虛銀逐一落場，本港傳統銀行不敢怠慢，即時減收費及重整服務，但競爭加大預期息差續受壓，傳統銀行短期經營仍困難。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 2020/09/10 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 2020/09/09 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 2020/09/08 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 2020/09/07 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 2020/09/04 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 銀行 WeLab 虛擬銀行 滙豐控股（00005） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入