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【半新股】高盛列百勝中國確信買入股　料潛在升幅超過3成

即市財經 13:25 2020/09/11

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高盛首次覆蓋百勝中國H股，給予目標價527元，較現價高出至少三成。

來港第二上市、內地連鎖餐飲巨擘百勝中國（09987）昨日首掛表現失準，但仍有券商唱好。高盛首次覆蓋百勝中國H股，給予該股「買入」評級並納入「確信買入」名單，目標價527元，較現價反映至少三成潛在升幅。

百勝中國股價繼續潛水，最新報392.4元，暫升0.56%，日內最高曾見394.8元。以招股價412元及每手50股計，若抽中並仍然持有百勝中國的散戶，現時每手帳面仍蝕980元。

高盛發報告指，看好百勝中國是長遠增長穩定的餐飲股，特別是其執行能力強、業務模式穩定、數碼化策略亦都領先行業，未來餐廳數目進一步增加均帶來業務增長空間，而且集團現金流強勁。

高盛續指，即使餐飲股短期內的復蘇肯定不平坦，但預期百勝中國的同店銷售會逐漸改善，今年第三及第四季跌幅將分別收窄至7%及2%，較第二季跌11%好，並預期肉類成本上升的壓力將有所緩和。

目前，高盛對百勝中國美股及港股均給予「買入」評級，最新更將百勝中國美股的目標價，由58美元上調至68元，折合約530.4港元。

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編輯：趙穎妍

香港股票 H股 美股 同店銷售 潛在升幅 餐飲 第二上市 餐飲股 香港 中國

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