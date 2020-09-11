【螞蟻IPO】螞蟻投資印度外賣獨角獸 料明年上半年上市 上市前估值逾270億元

▲ 螞蟻集團有份投資的印度外賣企業，料於明年上半年上市。

螞蟻集團即將在中國及香港上市，而螞蟻集團有份投資的印度外賣公司Zomato，亦計劃明年上半年提交IPO申請。

如果成事，有12年歷史的Zomato，將成為印度首間上市獨角獸及最知名互聯網公司。根據印度傳媒報導，Zomato預計發行價值3000萬美元的股份予員工，成為印度最大的員工持股計劃（ESOP）之一。在Pre-IPO前，Zomato向螞蟻集團、淡馬錫及英國基金公司Baillie Gifford融資1.5億美元。現時，Zomato正在進行Pre-IPO融資，金額涉及6億美元，其中基金公司Tiger Gobal Management已認購1億美元，若Pre-IPO完成，公司估值預計將達到35億美元。

若Zomato成功上市，料對螞蟻集團的估值有正面影響，不過由於中印交惡，早前就傳出螞蟻集團在印度的投資被審核，最終螞蟻集團在Zomato的投資仍然有不確定性。

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編輯：謝克迪