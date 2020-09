前私人律師：特朗普「連任12年」是真心話 想做獨裁者

美國總統特朗普爭取連任之際,遭多名親信出書爆料,包括前私人律師科恩(Michael Cohen)。科恩接受訪問時透露,特朗普早前要支持者高呼「再連任12年」,絕對是真心話。科恩更形容特朗普渴望成為獨裁者,試圖修改美國憲法打破只限兩任總統任期的規則。

特朗普(Donald Trump)上月底於共和黨全國代表大會上,聽到支持者高呼「再連任4年」,就向支持者呼籲:「現在,如果你真的想讓他們(反對者)瘋狂,那就說連任多12年。」(Now if you really want to drive them crazy, you say 12 more years.)

科恩現身「CNN Tonight」節目,指特朗普是個沒有幽默感的人,因此連任多12年的説法絕非開玩笑。科恩指出特朗普認為自己應該是美國的獨裁者(the dictator of the USA),實際上在尋求修改憲法。

科恩甚至表示只要他成功連任,他在第一日就會開始研究如何修改憲法,試圖獲得第三甚至是第四個總統任期。

科恩更批評白宮有如特朗普集團(The Trump Organization)一樣,是個邪教組織(cult)。科恩表示白宮内部禁止任何人挑戰特朗普,因此特朗普政府的人事調動不斷。科恩更指特朗普是邪教領袖(cult leader),才能贏得共和黨内部的忠誠。

▲ 特朗普前私人律師科恩爆料,指特朗普「再連任12年」的説法是真心話。

