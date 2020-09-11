  • 29°C
香港時間 : 2020911日 (五) 13:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

前私人律師：特朗普「連任12年」是真心話 想做獨裁者

環球社會熱點 13:08 2020/09/11

分享：

美國總統特朗普爭取連任之際，遭多名親信出書爆料，包括前私人律師科恩（Michael Cohen）。科恩接受訪問時透露，特朗普早前要支持者高呼「再連任12年」，絕對是真心話。科恩更形容特朗普渴望成為獨裁者，試圖修改美國憲法打破只限兩任總統任期的規則。

特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後 【下一頁】

美國記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上月底於共和黨全國代表大會上，聽到支持者高呼「再連任4年」，就向支持者呼籲：「現在，如果你真的想讓他們（反對者）瘋狂，那就說連任多12年。」（Now if you really want to drive them crazy， you say 12 more years.）

科恩現身「CNN Tonight」節目，指特朗普是個沒有幽默感的人，因此連任多12年的説法絕非開玩笑。科恩指出特朗普認為自己應該是美國的獨裁者（the dictator of the USA），實際上在尋求修改憲法。

科恩甚至表示只要他成功連任，他在第一日就會開始研究如何修改憲法，試圖獲得第三甚至是第四個總統任期。

連任4年不夠？ 特朗普叫支持者高呼「連任12年」【下一頁】

科恩更批評白宮有如特朗普集團（The Trump Organization）一樣，是個邪教組織（cult）。科恩表示白宮内部禁止任何人挑戰特朗普，因此特朗普政府的人事調動不斷。科恩更指特朗普是邪教領袖（cult leader），才能贏得共和黨内部的忠誠。

特朗普前私人律師科恩爆料，指特朗普「再連任12年」的説法是真心話。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】死亡人數迫近20萬 惟特朗普誇美死亡率全球最低
今日
【美國大選】死亡人數迫近20萬 惟特朗普誇美死亡率全球最低
【美國大選】微軟：俄羅斯伊朗中國黑客 曾入侵特朗普拜登陣營
今日
【美國大選】微軟：俄羅斯伊朗中國黑客 曾入侵特朗普拜登陣營
【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後
今日
【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後
世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐
2020/09/10
世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐
【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯
2020/09/10
【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯
政治 選舉 特朗普 美國 總統大選 白宮

上一篇文章

【911恐襲19周年】美國悼念規模縮 改錄音讀死者名字

下一篇文章

【美國大選】微軟：俄羅斯伊朗中國黑客 曾入侵特朗普拜登陣營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路
【電動車發展】Tesla縱成功 Nikola才是美國新車廠出路
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間13:00）
特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世