【美國大選】死亡人數迫近20萬 惟特朗普誇美死亡率全球最低

▲ 【美國大選】死亡人數突破20萬 特朗普誇美死亡率全球最低

美國大選11月3日舉行,總統特朗普四出拉票,最新一場造勢大會在搖擺州密歇根州城鎮Freeland舉行。美國新冠病毒疫情雖仍然嚴重,死亡人數達近20萬,特朗普在造勢會聲稱,美國是死亡率最低的國家,並稱美國將戰勝疫情。

特朗普(Donald Trump)在密歇根州的造勢會上,提到自己處理疫情的成績,他聲稱美國無任何一個需要呼吸機的人被拒絕,又稱美國是全世界新冠肺炎死亡率最低的國家(has achieved one of the lowest case-fatality rates anywhere of any country in the world)。

特朗普的講法根據從何而來未能確定,但與學術機構的數字有較大落差,據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據,美國個案死亡率(case fatality rate)為3%,排行全球第51。美國每10萬人中有58.34名新冠病毒患者,比率是全球第12高。

另外,美國著名記者伍德沃德(Bob Woodward)的新書,證實特朗普淡化疫情,特朗普造勢會上再次談到事件,稱伍德沃德是個怪人(whack job),並以英國政府二戰時的「keep calm and carry on」口號為自己辯護。

他稱自己的做法,正是希望令國民冷靜,他提及二戰時期一個故事,指納粹德軍的戰機不斷空襲倫敦,而邱吉爾卻站在屋頂,叫民眾冷靜。他稱不確認故事真實性,但會嘗試找出。

責任編輯:林建忠