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【美國大選】死亡人數迫近20萬 惟特朗普誇美死亡率全球最低

環球政治 13:00 2020/09/11

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【美國大選】死亡人數突破20萬 特朗普誇美死亡率全球最低

美國大選11月3日舉行，總統特朗普四出拉票，最新一場造勢大會在搖擺州密歇根州城鎮Freeland舉行。美國新冠病毒疫情雖仍然嚴重，死亡人數達近20萬，特朗普在造勢會聲稱，美國是死亡率最低的國家，並稱美國將戰勝疫情。

【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後

【美國疫情】美國每月要檢測近1.8億次 才可安全復課

特朗普（Donald Trump）在密歇根州的造勢會上，提到自己處理疫情的成績，他聲稱美國無任何一個需要呼吸機的人被拒絕，又稱美國是全世界新冠肺炎死亡率最低的國家（has achieved one of the lowest case-fatality rates anywhere of any country in the world）。

特朗普的講法根據從何而來未能確定，但與學術機構的數字有較大落差，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國個案死亡率（case fatality rate）為3%，排行全球第51。美國每10萬人中有58.34名新冠病毒患者，比率是全球第12高。

另外，美國著名記者伍德沃德（Bob Woodward）的新書，證實特朗普淡化疫情，特朗普造勢會上再次談到事件，稱伍德沃德是個怪人（whack job），並以英國政府二戰時的「keep calm and carry on」口號為自己辯護。

他稱自己的做法，正是希望令國民冷靜，他提及二戰時期一個故事，指納粹德軍的戰機不斷空襲倫敦，而邱吉爾卻站在屋頂，叫民眾冷靜。他稱不確認故事真實性，但會嘗試找出。

【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚

【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情

【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力?

責任編輯：林建忠

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