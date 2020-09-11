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【911恐襲19周年】美國悼念規模縮 改錄音讀死者名字

環球社會熱點 13:10 2020/09/11

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【911恐襲19周年】美國悼念規模縮 改錄音讀死者名字

美國疫情下，迎來911恐怖襲擊19周年，今年的悼念活動規模縮小。遇襲地點的紐約世貿遺址照舊舉行悼念和默哀儀式，但改為以錄音讀出死者名字，而非由家屬讀出。有家屬指，因應疫情，不打算出席活動，為19年來首次。

拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911【下一頁】

美國911恐襲18周年 殘骸釋致命毒素再惹關注【下一頁】

每年9月11日的前幾日，都會亮起「紀念之光」（Tribute in Light），但今年因疫情取消；紀念活動規模亦縮減，減低病毒傳播的風險。副總統彭斯和近3000名遇難者家屬將出席世貿遺址的儀式。

主辦單位解釋，改以錄音讀出死者名字，是希望減少人群聚集和接觸。但有團體不滿做法，在遺址附近舉行另一個儀式，由死者家屬讀出遇難者名字，認為錄音不能反映家屬的傷痛，並相信儀式可在社交距離下進行。

【「911」18周年】基地組織贈慶 領袖拍片促支持者發動恐襲【下一頁】

美國大選在即，白宮和民主黨競選團隊分別宣布，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），將會出席賓夕凡尼亞州聯合航空紀念館的悼念儀式，活動也會縮減時間。該地是當年一架被騎劫客機失事墜毀的地點。

2001年9月11日，美國紐約時間早上8時46分，一架美國航空客機撞向世貿中心北座大樓，其間接連有客機被騎劫，撞向世貿南座大樓及五角大廈，造成近3000人死亡或失蹤。

紐約疫情一度嚴峻 悲慘里程死亡超911恐襲 仍有漏報死亡【下一頁

每年9月11日的前幾日，都會亮起「紀念之光」（Tribute in Light），但今年因疫情取消

責任編輯：鄧燕君

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