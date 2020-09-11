【新股IPO】華住酒店1179首日招股　孖展尚未足額認購（不斷更新）

▲ 華住酒店於9月22日掛牌。

華住酒店 （新上市編號：01179） 首日招股，截至下午1時，券商數據顯示，華住酒店暫錄得逾4000萬元孖展認購，尚未錄得足額認購。信誠證券聯席董事張智威表示，華住酒店今早孖展認購情況反應冷淡，相反散戶更偏好樂享互動 （新上市編號：06988） 。

據券商數據顯示，富途借出3686萬元、利弗莫爾借出367萬、uSMART暫佔出87萬元孖展。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今早華住酒店認購情況冷淡，無人問津。他估計，早前百勝中國（09987）認購反應一般，有機會影響投資者認購意慾。

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編輯：謝卓榮