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【新股IPO】華住酒店1179次日招股　孖展尚未足額認購（不斷更新）

即市財經 10:24 2020/09/14

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華住酒店於9月22日掛牌。

華住酒店 （新上市編號：01179） 次日招股，截至上午10時20分，券商數據顯示，華住酒店暫錄得逾1.78億元孖展認購，尚未錄得足額認購。信誠證券聯席董事張智威表示，華住酒店於首日孖展認購情況反應冷淡，相反散戶更偏好樂享互動 （新上市編號：06988）

據券商數據顯示，尊嘉借出1億元、富途借出4497萬元、華盛借出2000萬元、利弗莫爾借出672萬、耀才借出100萬元、uSMART借出99萬元孖展。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬同樣表示，華住酒店首日認購情況冷淡，無人問津。他估計，早前百勝中國 （09987） 認購反應一般，有機會影響投資者認購意慾。

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編輯：謝卓榮

經濟 香港股票 樂享互動（06988） 孖展 IPO 華住集團—S（01179）

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