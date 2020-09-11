【港交所扣免】港交所發信交易所參與者扣免一萬元　涉及逾700名機構

▲ 港交所向交易所參與者發信，擬扣免1萬元付款。

新冠病毒疫情下，港股市場交投量不跌反升，惟部分中小經紀行指生意大受疫情影響。港交所 （00388） 向交易所參與者發信，向每位交易所參與者提供10,000港元的扣免額，自動抵銷其應付予聯交所的任何月度付款通知書。據港交所網站資料，聯交所現時有逾700名交易所參與者。

港交所在信件中表示，在疫情中，香港金融市場、金融服務和各相關專業界別，都展現出高度韌力，「感謝交易所參與者在這個史無前例的艱難時期嚴守崗位，維持市場運作，並做好風險管理」。

港交所表示，雖然市場活動最近有所回升，但明白動盪的經濟環境對部分交易所參與者所帶來的影響，有業界人士反映部份經紀界別人士目前所面臨的挑戰，因而決定向交易所參與者扣免費用。

港交所又指，交易所參與者可以選擇將有關1萬元款項，轉為捐往「香港交易所慈善基金」，幫助社會中弱勢群體的工作。

港交所回應查詢指，決定向各開業交易所參與者提供1萬元的扣免額。交易所稱，2020年的環境充滿挑戰，有賴交易所參與者及商業夥伴的努力和合作，確保香港資本市場蓬勃和平穩有序運作，感謝交易所參與者在這期間嚴守崗位。

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記者：麥德銘