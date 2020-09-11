  • 29°C
香港時間 : 2020911日 (五) 13:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港交所扣免】港交所發信交易所參與者扣免一萬元　涉及逾700名機構

即市財經 12:36 2020/09/11

分享：

港交所向交易所參與者發信，擬扣免1萬元付款。

新冠病毒疫情下，港股市場交投量不跌反升，惟部分中小經紀行指生意大受疫情影響。港交所 （00388） 向交易所參與者發信，向每位交易所參與者提供10,000港元的扣免額，自動抵銷其應付予聯交所的任何月度付款通知書。據港交所網站資料，聯交所現時有逾700名交易所參與者。

港交所在信件中表示，在疫情中，香港金融市場、金融服務和各相關專業界別，都展現出高度韌力，「感謝交易所參與者在這個史無前例的艱難時期嚴守崗位，維持市場運作，並做好風險管理」。

港交所表示，雖然市場活動最近有所回升，但明白動盪的經濟環境對部分交易所參與者所帶來的影響，有業界人士反映部份經紀界別人士目前所面臨的挑戰，因而決定向交易所參與者扣免費用。

港交所又指，交易所參與者可以選擇將有關1萬元款項，轉為捐往「香港交易所慈善基金」，幫助社會中弱勢群體的工作。

港交所回應查詢指，決定向各開業交易所參與者提供1萬元的扣免額。交易所稱，2020年的環境充滿挑戰，有賴交易所參與者及商業夥伴的努力和合作，確保香港資本市場蓬勃和平穩有序運作，感謝交易所參與者在這期間嚴守崗位。

相關文章：

【港交所股價】方星海：A股「牛短熊長」消失、續研推ETF通

【ETF中港互掛】港交所市值曾觸5000億　大摩：ETF互掛成中港兩地加強合作契機、港交所未見頂

新交所與MSCI 2月「分手」改與富時羅素合作　亞洲期貨轉場港交所（第二版）

記者：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 慈善基金

上一篇文章

【新股IPO】華住酒店1179首日招股　孖展尚未足額認購（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】港交所、中鐵、中芯、廣發証券、小米及美團最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近150點　納指期貨反彈近0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近150點　納指期貨反彈近0.7%（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄784億　超購逾448倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄784億　超購逾448倍（不斷更新）