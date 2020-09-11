【摺疊iPhone】傳蘋果趕研發　向三星採購柔性屏幕

▲ 近日有傳蘋果目前正積極研發可摺疊智能手機，甚至已向屏幕生產商三星（Samsung），採購大量可摺疊柔性屏幕樣板。

蘋果秋季發布會（Apple Event）下周舉行，相信各位果迷都相當期待蘋果會帶來哪些新產品。在大家期待iPhone 12之際，近日有傳蘋果目前正積極研發可摺疊智能手機，甚至已向屏幕生產商三星（Samsung），採購大量可摺疊柔性屏幕樣板。外界預計iPhone摺疊手機最快能在明年登場。

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據外國科技網站MacRumors報道指，知名爆料人士Ice Universe透露，蘋果已要求三星旗下的Samsung Display提供大量摺疊屏幕面板樣本。若進展順利，蘋果更有機會與三星簽訂一年合約。Ice Universe又指，蘋果強調訂單相當急切，相信是正加速生產樣板機。綜合多個報道消息提到，蘋果已申請多項摺疊相關專利，因此預計蘋果最快明年可推出iPhone摺疊手機。

Strategy Analytics預料，在未來十年，摺疊手機將是成長最快的旗艦機種。早前韓媒Korea Herald報道引述電信業人士消息，指三星摺疊手機Galaxy Z Fold 2 市場反應良好，估計初期出貨量將達1萬部，就連限量版手機Galaxy Z Fold2 Thom Browne ，都可在4分鐘內全部售罄。

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責任編輯：曾曉汶