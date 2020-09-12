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【疫市新趨勢】全球雲遊戲市場收入逾45億　想入局吸客有何策略？

科技 09:00 2020/09/12

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遊戲市場研究公司Newzoo近日上調全球雲遊戲營收預測，主要因為新冠肺炎疫情下催生的「宅經濟」以及加入遊戲訂閱服務方案等因素，均帶動全球雲遊戲市場的收入上升。

全球遊戲產業受新冠肺炎疫情下催生的「宅經濟」帶動增長，遊戲市場研究公司Newzoo最近還上調雲遊戲（Cloud Gaming）市場預測，指今年底的全球雲遊戲收入可達5.85億美元（約45.3億港元）。同時指出，5G時代將促使電訊服務商、酒店企業更看重遊戲串流媒體服務行業的發展，以尋找新技術應用。

雲遊戲允許遊戲直接從雲端伺服器串流到裝置，讓遊戲玩家不論在手機、平板電腦等平台裝置上都可以暢玩，如同遊戲版Netflix。據Newzoo分析指出，民眾在疫情下在家隔離、玩遊戲娛樂，企業陸續投資不同類型的技術服務，加上市場上「大玩家」如微軟（Microsoft）為遊戲訂閱服務「Xbox Game Pass」中最高級別方案「Ultimate」會員，免費提供雲端遊戲串流服務Project xCloud等，均帶動全球雲遊戲市場的收入上升。

報告指出，全球雲遊戲市場收入會由2019年時的1.7億美元（約13.2億港元），急增至今年底的45.3億港元的相關收入中，分別有39%來自北美市場、及29%來自歐洲市場；並預測全球雲遊戲市場會持續升溫，2023年將達到48億美元（約372億港元）。（法新社資料圖片）

小企要入局 宜拓不同客群

雲遊戲生態圈涉及的市場持份者眾多，包括雲遊戲平台、內容服務、B2C及B2B方向的雲串流設備及遊戲廠商。

目前的市場大玩家除了有微軟的Project xCloud，還包括Google旗下Stadia、遊戲機晶片商英偉達Nvidia旗下GeForce Now、Sony旗下PlayStation Now等，已積極展開部署；而知名遊戲開發商Ubisoft亦已跟雲遊戲技術供應商Parsec簽下了一個長期的合作協議，搶攻市場。（微軟官網圖片）

在各市場大玩家加緊步伐之際，報告指出，小型企業要入局或者會難上加難，如在整體服務規模上難以跟遊戲大廠「硬碰」，但是在開拓不同的客群方面就會具有優勢。

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企業：5G技術合作 增應用

事實上，雲遊戲還允許玩家在網絡穩定的前提下，免安裝、無視硬件要求直接開打各類電子遊戲。據Newzoo引述法國新創B2B雲遊戲公司Gamestream稱，5G技術將推動電訊公司尋找更好的應用場景，背後潛力不斷。而該企日前已經與歐洲的Sunrise電信、以及台灣的中華電信開始5G技術合作，冀推出更多應用予客戶。

而另一家復古遊戲串流平台、英國新創公司Antstream繼去年5月於眾籌平台Kickstarter上完成集資後，更獲得中國科技巨擘騰訊 （00700） 投資，並透過提供大量懷舊、街機遊戲吸客。（Antstream官網圖片）

另一家主打B2C雲遊戲服務的Playkey則擁有自家建立的伺服器，提供去中心化服務。

內企搶攻遊戲市場 加速產業發展

事實上，雲遊戲行業競爭在國內亦愈趨激烈，其中據中國音數協遊戲工委（GPC）與中國遊戲產業研究院的《2020年1至6月中國遊戲產業報告》顯示，今年上半年中國的雲端遊戲市場銷售收入達4.03億人民幣（約4.56億港元），按年增長79.35%。

報告預測，隨着5G技術日益普及，中國內與國外科技巨頭、雲服務供應商、遊戲公司、電訊商等合作，亦加快了雲遊戲布局，同時帶來升級遊戲方式、產品類型、用戶體驗等，均有助未來雲遊戲產業發展加速。

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責任編輯：張寶燕

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