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【A股布局】「打新」不再必賺？　科創板新股上市4日即潛水

股樓投資 12:17 2020/09/11

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過往，內地股民抽中新股，幾乎穩賺，隨時更會出現連續數日的漲停板，故收益豐厚。不過，這種「打新必賺」的情況，似乎起了變化。

內地報道指，在8、9月上市的新股中，已有6隻「潛水」。其中，在科創板上市的瑞聯新材（滬：688550）僅在4日已跌破招股價，周五（11日）中午收報97.07%，「潛水」近15%。

事實上，該股首日上市最高曾見過148元，但好景不常，當日收市只有127.19元，動作慢過已經見財化水。

資料顯示，瑞聯新材是一家專注於研發、生產和銷售專用有機新材料的企業。其保薦機構為海通證券，券商跟投子公司海通創新證券投資有限公司截至9月10日已錄得1,033.6萬元人民幣的帳面損失。

分析指，隨着注冊制實施後，新股表現分化會日益明顯，跌穿招股價的情況料會愈來愈常見。無他，新股市場尚來講求供求關係，當發行速度和定價機制逐步放鬆，潛在收益自然減少，很難再見連續漲停的盛況。

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記者：林衛

瑞聯新材（滬：688550） IPO A股

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