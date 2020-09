【A股布局】「打新」不再必賺？　科創板新股上市4日即潛水

過往,內地股民抽中新股,幾乎穩賺,隨時更會出現連續數日的漲停板,故收益豐厚。不過,這種「打新必賺」的情況,似乎起了變化。

內地報道指,在8、9月上市的新股中,已有6隻「潛水」。其中,在科創板上市的瑞聯新材(滬:688550)僅在4日已跌破招股價,周五(11日)中午收報97.07%,「潛水」近15%。

事實上,該股首日上市最高曾見過148元,但好景不常,當日收市只有127.19元,動作慢過已經見財化水。

資料顯示,瑞聯新材是一家專注於研發、生產和銷售專用有機新材料的企業。其保薦機構為海通證券,券商跟投子公司海通創新證券投資有限公司截至9月10日已錄得1,033.6萬元人民幣的帳面損失。

分析指,隨着注冊制實施後,新股表現分化會日益明顯,跌穿招股價的情況料會愈來愈常見。無他,新股市場尚來講求供求關係,當發行速度和定價機制逐步放鬆,潛在收益自然減少,很難再見連續漲停的盛況。

記者:林衛