【TikTok拆骨】字節跳動傳投資新加坡數十億美元　新加坡成中資科技、金融企業擴張重點

▲ 外電指，中資科技、金融企業擴大新加坡投資，包括近期被美國逼售業務的字節跳動。

中美角力不斷加劇，美國總統特朗普重申，字節跳動旗下TikTok（海外版抖音）須於9月15日前出售TikTok美國業務。外電報道，字節跳動未有停止海外擴張計劃，並擬未來3年在新加坡投資數十億美元，視新加坡為亞洲區業務的橋頭堡。香港以往被視為中資科技、金融企業發展境外和國際業務首選，但外電引述新加坡不同公會消息，中資科技、金融企業近期加快申請加入當地行業組織。

彭博引述不具名消息指，字節跳動已向新加坡申請經營數字銀行（類似香港虛擬銀行）牌照，並擬未來3年在當地投資數十億美元，增加數百個職位，包括考慮建立數據中心，配合TikTok、企業軟件服務Lark的發展。

據了解，字節跳動現時在新加坡已有約400名員工，從事技術、銷售和營銷工作。字節跳動現時在網站刊登招聘約200名新加坡職位。

外電：螞蟻微眾華為爭「入會」星行業組織

字節跳動以外，另有外電引述新加坡行業組織指，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團、海通證券 （06823） 、華為雲計算部門、騰訊 （00700） 投資的微眾銀行近月都有意加入成為當地組織成員。

不過，新加坡金管局、經濟部門未有統計，中資科技和金融企業在當地的機構數目和投資額。

報道形容，中資企業過去在新加坡投資不少，但印度、美國加強限制中資投資，香港成為中美角力之處，都令新加坡更為吸引。

新加坡金融科技協會指，新加坡受惠於地緣政治局勢，並指該會會員由3月的350名成員，增至最新780名，而中美貿易、政治關係轉差，令中國企業加快分散投資和到當地成立。

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編輯：麥德銘