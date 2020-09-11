  • 29°C
香港時間 : 2020911日 (五) 12:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok拆骨】字節跳動傳投資新加坡數十億美元　新加坡成中資科技、金融企業擴張重點

即市財經 12:05 2020/09/11

分享：

外電指，中資科技、金融企業擴大新加坡投資，包括近期被美國逼售業務的字節跳動。

中美角力不斷加劇，美國總統特朗普重申，字節跳動旗下TikTok（海外版抖音）須於9月15日前出售TikTok美國業務。外電報道，字節跳動未有停止海外擴張計劃，並擬未來3年在新加坡投資數十億美元，視新加坡為亞洲區業務的橋頭堡。香港以往被視為中資科技、金融企業發展境外和國際業務首選，但外電引述新加坡不同公會消息，中資科技、金融企業近期加快申請加入當地行業組織。

彭博引述不具名消息指，字節跳動已向新加坡申請經營數字銀行（類似香港虛擬銀行）牌照，並擬未來3年在當地投資數十億美元，增加數百個職位，包括考慮建立數據中心，配合TikTok、企業軟件服務Lark的發展。

據了解，字節跳動現時在新加坡已有約400名員工，從事技術、銷售和營銷工作。字節跳動現時在網站刊登招聘約200名新加坡職位。

外電：螞蟻微眾華為爭「入會」星行業組織

字節跳動以外，另有外電引述新加坡行業組織指，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團、海通證券 （06823） 、華為雲計算部門、騰訊 （00700） 投資的微眾銀行近月都有意加入成為當地組織成員。

不過，新加坡金管局、經濟部門未有統計，中資科技和金融企業在當地的機構數目和投資額。

報道形容，中資企業過去在新加坡投資不少，但印度、美國加強限制中資投資，香港成為中美角力之處，都令新加坡更為吸引。

新加坡金融科技協會指，新加坡受惠於地緣政治局勢，並指該會會員由3月的350名成員，增至最新780名，而中美貿易、政治關係轉差，令中國企業加快分散投資和到當地成立。

相關文章：

【TikTok拆骨】特朗普︰不會延長TikTok出售美國業務的最後期限

【25年第一】香港蟬聯全球最自由經濟體　加國智庫憂港法治遭削弱、港府反駁

【航空告急】星航獲政府救亡後削4300職位　佔總員工兩成

編輯：麥德銘

經濟 地緣政治 虛擬銀行 阿里巴巴－SW（09988） 新加坡 阿里巴巴 騰訊 抖音 華為 字節跳動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄784億　超購逾448倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄784億　超購逾448倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR退守32關　恒指夜期收市倒跌1點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近150點　納指期貨反彈近0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近150點　納指期貨反彈近0.7%（不斷更新）