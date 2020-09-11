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【限聚令放寬】SOGO Rewards會員日　線上線下購物享高達35倍積分

商業 12:07 2020/09/11

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SOGO Rewards會員日在9月16日至10月6日，於崇光店內及SOGO eStore同時舉行。(​​​​​​​SOGO官網圖片)

限聚令放寬，商戶紛紛推優惠吸引消費。SOGO Rewards會員日在9月16日至10月6日，於崇光店內及SOGO eStore同時舉行。活動期間，會員線上線下消費滿指定金額，即可獲多倍積分。

【消費優惠】港鐵三大商場推購物獎賞　消費1500元賞200元現金券

是次會員日有逾500個品牌優惠放送活動期間，於崇光銅鑼灣店、尖沙咀店或SOGO eStore購物，即可獲2X SOGO Rewards積分，選購指定品牌更可獲合共高達35X積分。會員更可於SOGO Rewards手機應用程式POINTASTIC獎賞內以積分兌換限量貨品。

崇光尖沙咀店購物賞

此外，會員凡於活動期間在尖沙咀店購物，即可獲贈本高砂屋年輪曲奇禮品1份；即日累積購物每滿800元，更可以會員尊享價選購特選貨品1份，包括角落小夥伴拉桿背包、B.DUCK雨傘或保温瓶。逢星期五至日單一購物滿900元，可獲贈精選小食換領券1張。

【消費優惠】麥當勞9月7日至13日優惠　10元雙牛芝堡、蜜糖BBQ麥炸雞

【消費優惠】限聚令放寬新地12商場加推優惠　可免費換領口罩套

責任編輯：蘇穎琪

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