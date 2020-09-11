【歐洲第二波疫情】法國單日新增確診近萬 創歷史新高

▲ 法國單日新增近1萬宗確診個案，是疫情爆發以來單日新高。

歐洲多國的新型肺炎疫情持續反彈，法國單日新增近1萬宗確診個案，是疫情爆發以來單日新高。近日要進入深切治療部的病人亦正在增加，令外界擔心醫療系統未能負擔。

法國衛生部門公布，當地周四（10日）單日新增確診個案9,843宗，比前一日再多900宗。近日，需進入深切治療部的病人亦有增加，雖然不及4月份第一波疫情高峰時的住院人數，但隨確診繼續增加，外界擔心醫療系統會不勝負荷。



法國政府今日稍後開會，討論遏制病毒傳播的新措施，總統馬克龍說，會議將會令公眾清楚知道疫情未來幾星期的趨勢，強調必須採取合適行動，但不應該引起恐慌，有專家警告，可能要作出艱難決定。

法國目前累計確診個案達353,944，30,813 人死亡。

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英國連續第五日新增超過2,000宗確診病例，英格蘭地區再次要求從葡萄牙入境的旅客必須隔離，下星期一開始亦會實施新限制，禁止6人以上的群組聚集。



西班牙過去一個月再多大約10萬人受感染，成為首個錄得超過50萬宗確診個案的歐盟國家。

世界衛生組織（WHO）警告，歐洲疫情在10月和11月可能更為嚴重，不能掉以輕心。

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責任編輯：葉芷樺