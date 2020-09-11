▲ 【美國大選】特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後

美國大選11月3日舉行，惟按提前投票情況來看，民主黨遙遙領先，要求郵寄選票的民主黨選民人數，遠遠多於特朗普所屬的共和黨，尤其是多個關鍵搖擺州，意味共和黨需要於疫情下，在大選當日動員更多支持者外出投票，形勢對特朗普相當不妙。

美國政治新聞網站《Politico》報道，多個搖擺州民主黨支持者積極提前投票，在北卡羅萊納、賓夕凡尼亞州，索取有關選票的民主黨選民，是共和黨的3倍。

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選舉人票眾多的搖擺大州佛羅里達，是特朗普（Donald Trump）尋求連任必不可失的州分，惟該州要求提前投票的民主黨選民，比共和黨多70萬。共和黨在新罕布什爾、俄亥俄及艾奧瓦州領先，但這幾州都並非搖擺州，戰略重要性相關細。

更值得特朗普擔心的是，2016年沒有上街投票的民主黨支持者，於今屆大選索取選票的比率，多於上次大選未投票的共和黨選民，此情況最為顯著的是賓夕凡尼亞州，17.5萬此類民主黨選民索取選票，為共和黨逾2倍。

賓夕凡尼亞是搖擺州，上屆大選特朗普在此州只領先4.4萬票險勝，如此多上屆未投票的民主黨支持者索取選票，特朗普形勢不妙。密歇根州情況類似，特朗普上屆大選在此只領先1.1萬票，提前投票的上屆未投票民主黨選民，較共和當多近2萬。

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有關數據十分初步，不能直接反映投票結果，但多少反映現階段民主黨選民的投票熱情，似乎高於共和黨；民主黨成功催動一群新支持者，意味特朗普所屬的共和黨一方，要在大選當日發動更多人，在疫情下是極具挑戰。

民主黨支持者積極以郵寄方式提前投票，共和黨加緊宣傳，發動支持者，但特朗普等多名共和黨高層，大力攻擊郵寄投票，抵銷努力。

責任編輯：林建忠