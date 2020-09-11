【大行點睇】新地去年度核心盈利降 遭花旗瑞信下調目標價

新鴻基地產(00016)日前公布全年業績, 去年核心盈利按年跌9%至293億元。績後新地遭多間大行下調目標價, 包括花旗及瑞信。新地中午收報100元微升0.1%。

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花旗認為，新冠肺炎疫情帶來的影響時間長於預期，但新地股息殖利率仍具吸引力，將新地目標價由148元下調至133元，維持「買入」評級。花旗指，投資者已將新地視為香港整體情況的直接投資指標，隨著疫情第三波得到控制，預計公司將迎來香港地產和零售銷售改善等催化劑。花旗又指，新地2021年度預期周息率為５％，處於歷史區間的高水平，對長線投資者提供吸引力。

瑞信則下調新地目標價近兩成,至120.1元，主要由於預期今年度新地零售租金下降及酒店業務見紅, 該行對其今年盈利預測下調13% 。然而瑞信仍維持新地「跑贏大市」評級, 相信其中期前景不變, 5厘的預期周息率也見吸引力。

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